Il Collegio 5 dove si trova: la nuova location del reality di Rai 2

Dove si trova Il Collegio 5, la location? In tanti, vedendo il reality show, se lo sono chiesti o se lo stanno chiedendo. Ve lo diciamo subito: la nuova edizione de Il Collegio è stata girata al Convitto Regina Margherita di Anagni, in provincia di Frosinone. Una location diversa rispetto allo scorso anno (le scene furono girate all’istituto San Carlo di Celana in provincia di Bergamo). Il convitto Regina Margherita di Anagni fu inaugurato il 22 maggio 1890, ed è composto da 4 piani, un grande giardino e ben 10mila metri quadri di spazio. Una location perfetta per il Collegio 5.

Altre novità

Cambiando l’anno sono cambiate anche alcune materie che i partecipanti hanno dovuto imparare per superare l’esame di terza media e prendere il diploma. Quest’anno i collegiali studiano: italiano, storia, geografia, matematica, educazione fisica, educazione musicale, educazione tecnica ed educazione artistica. Previsti poi dei nuovi insegnanti. Tornano il preside Paolo Bosisio e i professori Andrea Maggi e Maria Rosa Petolicchio. Insieme a loro rivedremo Valentina Gottlieb (istruttrice di aerobica della scorsa edizione) diventata insegnante di ruolo di educazione fisica. Uno dei nuovi insegnanti è il baritono Marco Chingari, docente di Educazione musicale. Durante l’anno cambierà poi il professore di geografia. Arriva poi la figura del bidello (il suo esordio è previsto nella seconda puntata) che, a differenza dei sorveglianti, è amico degli studenti. Con lui i ragazzi possono sfogarsi e… fare acquisti! Ebbene sì: per la prima volta i collegiali avranno un budget (soldi finti) per acquistare panini e altro cibo. Tra le novità de Il collegio 5: le attività alternative come le lezioni di recitazione, una di educazione sessuale, una di informatica. Le gite saranno due: una in un prato e una al museo di Anagni. Infine, la voce narrante che quest’anno sarà quella del conduttore Giancarlo Magalli (l’anno scorso era di Simona Ventura). Abbiamo visto la location e le novità de Il Collegio 5, ora appuntamento su Rai 2 con la messa in onda. Buona visione!

