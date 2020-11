Il Collegio 5, le anticipazioni della seconda puntata

Questa sera, martedì 3 novembre 2020, va in onda la seconda puntata de Il Collegio giunto all’edizione 5, un programma che ha entusiasmato tantissimi italiani con le edizioni precedenti e che questa volta propone una classe 1992. Tanti sono gli alunni selezionati per questa nuova avventura tra le mura del Collegio, dove saranno come al solito tantissime le regole da rispettare: in primis, banditi cellulari e tecnologia di ogni genere, taglio dei capelli per maschi e femmine, indossare una divisa impeccabile e rispettare rigore e disciplina. Ma riusciranno tutti i nostri giovani protagonisti a rigare dritto? Vediamo quali sono le anticipazioni della seconda puntata de Il Collegio 5 in onda oggi, martedì 3 novembre 2020, alle ore 21,20 su Rai 2.

Le anticipazioni della seconda puntata | 3 novembre

I collegiali giorno dopo giorno cominciano ad abituarsi alle rigide regole del Collegio, a vivere senza cellulari, né prodotti di bellezza o alcun genere di comfort, anche se non è facile. In loro aiuto arriva un nuovo collaboratore scolastico che si occuperà anche di distribuire ai giovani studenti il materiale e le merende. Intanto continuano le lezioni e durante quella di musica i ragazzi hanno l’occasione di scoprire una delle più celebri hit di Jovanotti Ragazzo Fortunato. Le intemperanze degli alunni però non si placano, tanto da scatenare l’ira dei professori che, per riportare l’ordine, devono ricorrere all’autorità del Preside.

A che ora inizia

A che ora inizia la seconda puntata de Il Collegio 5? Il docu-reality, basato sul format britannico That’ll Teach ‘em che vede dei ragazzi della nostra epoca entrare all’interno dell’istituto ambientato nel 1992, va in onda tutti i martedì sera (dal 27 ottobre al 22 dicembre 2020) alle ore 21,10 su Rai 2. Ogni puntata ha una durata di circa tre ore. La chiusura è quindi prevista per le ore 00,10.

Il Collegio 5: il cast del programma

Abbiamo visto le anticipazioni sulla seconda puntata de Il Collegio 5, ma quali sono gli alunni, professori e il resto del cast? Di seguito i nomi:

Nella seconda puntata de Il Collegio 5 in onda su Rai 2 e RaiPlay vedremo anche il severo preside Paolo Bosisio, affiancato dalla professoressa di matematica e scienze Maria Rosa Petolicchio, il professore d’italiano Andrea Maggi, il professore di storia e geografia Luca Raina e il professore d’inglese David Wayne Callahan, poi il professore d’arte Alessandro Carnevale e la professoressa di educazione fisica Valentina Gottlied. Spazio anche a musica e recitazione con Marco Chingari e Patrizio Cigliano.

