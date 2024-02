Il cliente: trama, cast e streaming del film su La7

Stasera, domenica 11 febbraio 2024, alle ore 21,20 su La7 va in onda Il cliente (The Client), film del 1994 diretto da Joel Schumacher. Il soggetto è tratto dall’omonimo romanzo di John Grisham. La protagonista Susan Sarandon ottenne una candidatura agli Oscar alla miglior attrice per la sua interpretazione dell’avvocatessa Love che decide di difendere il giovanissimo Mark, interpretato dall’esordiente Brad Renfro, all’epoca dodicenne. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

L’undicenne Mark Sway e il suo fratellino, Ricky, stanno fumando sigarette nei boschi vicino a casa loro quando vedono un uomo che infila un tubo di gomma nel tubo di scappamento della propria vettura, ed entra nell’abitacolo: l’uomo si sta suicidando. Mark si avvicina alla vettura e butta via il tubo di gomma, per salvare l’uomo. Quando costui si accorge del gesto di Mark, esce fuori dall’automobile, afferra il ragazzino e lo porta con se nell’auto per morire assieme. Si tratta dell’avvocato della mafia W. Jerome Clifford. Clifford dice a Mark che sta per uccidersi per evitare di essere assassinato da Barry “The Blade” Muldano, il nipote del famigerato boss della mafia Johnny Sulari. Mark riesce a scappare dalla vettura, Clifford lo insegue, ma non trovandolo, decide di spararsi in bocca con la propria calibro 38.

Ricky diventa catatonico dopo aver assistito al suicidio ed è ricoverato al Saint Peter Charity Hospital. Le autorità – e la folla – si rendono conto che Clifford probabilmente ha detto a Mark dove è sepolto il senatore della Louisiana Boyd Boyette, assassinato da Muldano.

Mark incontra Regina “Reggie” Love, avvocato e alcolista in via di guarigione, che accetta di rappresentarlo. Si scontrano rapidamente con il “reverendo” Roy Foltrigg, un celebre e vanitoso procuratore degli Stati Uniti che sta usando il caso come trampolino di lancio per le sue ambizioni politiche. Nel frattempo, viene rivelato che Sulari non ha mai autorizzato Muldano a uccidere il senatore e vuole che Muldano scopra quanto sanno i ragazzi. A Muldano viene anche ordinato di spostare il corpo, ma non è in grado di farlo perché è sepolto nella rimessa delle barche di Clifford e la polizia è ancora nella proprietà per indagare sul suo suicidio.

Foltrigg continua a usare mezzi legali per fare pressioni su Mark affinché riveli dove è nascosto il corpo, mentre Sulari ordina a Muldano di uccidere i bambini e Reggie. Ordina anche che il corpo venga spostato una volta concluse le indagini a casa di Clifford. Mark viene minacciato in un ascensore dell’ospedale dal membro della mafia Paul Gronke che minaccia di ucciderlo se parlerà con Foltrigg.

Il cliente: il cast

Abbiamo visto la trama de Il cliente, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Susan Sarandon: Reggie Love

Tommy Lee Jones: ‘Reverendo’ Roy Foltrigg

Brad Renfro: Mark Sway

Mary-Louise Parker: Dianne Sway

Anthony LaPaglia: Barry ‘La Lama’ Muldanno

J.T. Walsh: Jason McThune

Anthony Edwards: Clint Von Hooser

Will Patton: Sergente Hardy

Kim Coates: Paul Gronke

William H. Macy: Dr. Greenway

Anthony Heald: Larry Trumann

Bradley Whitford: Thomas Fink

Kimberly Scott: Doreen

David Speck: Ricky Sway

Ossie Davis: Giudice Harry Roosevelt

Micole Mercurio: Mamma Love

John Diehl: Jack Nance

Ron Dean: Zio Johnny Sulari

Walter Olkewicz: Jerome Clifford

Joe Kent: Imitatore di Elvis

Dan Castellaneta: Slick Moeller, il giornalista

William Richert: Harry Bono

William Sanderson: Wally Boxx

Streaming e tv

Dove vedere Il cliente in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 11 febbraio 2024 – alle ore 21,20 su La7. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.