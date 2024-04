Il Clandestino: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Questa sera, lunedì 8 aprile 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la prima puntata de Il Clandestino, serie tv diretta da Rolando Ravello, che per la tv ha già diretto Immaturi-La serie, Tutta Colpa di Freud-La serie e Vivere non è un gioco da ragazzi. Nel ruolo del protagonista (Luca Travaglia, un ex ispettore capo dell’antiterrorismo che ha lasciato la Polizia) c’è Edoardo Leo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nella prima puntata conosceremo Luca Travaglia, un ex ispettore capo dell’antiterrorismo che ha lasciato la Polizia in seguito a un violento attentato che è costato la vita alla sua donna. Tre anni dopo, trasferitosi a Milano, lavora come buttafuori nelle discoteche, cercando di anestetizzare il dolore con l’alcol. Il muro che ha alzato tra se stesso e la vita comincia a creparsi quando incrocerà sulla sua strada Palitha, un cingalese intraprendente e sopra le righe che lo trascina nell’idea di mettere in piedi un’improbabile agenzia investigativa. E così, in una Milano dai mille volti, dalle mille anime, dalle mille lingue e dialetti, Travaglia ritrova a poco a poco il suo posto nel mondo, mettendosi al servizio degli “ultimi”, che la società non vuole vedere, e dei “primi”, che a causa della loro posizione non possono rischiare di essere visti.

Il Clandestino: cast

Abbiamo visto la trama della prima puntata de Il Clandestino, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Edoardo Leo: Luca Travaglia

Lavinia Longhi: Khadija

Hassan Shapi: Palitha

Fausto Maria Sciarappa: Claudio Maganza

Alice Arcuri: Carolina Vernoni

Isabella Mottinelli: Bianca, la figlia di Carolina

Mattia Miele: Sergio Bonetti

Michele Savoia: De Giglio

Tia Architto: Gedara

Simone Colombari: Carvelli

Anna Dalton: Ilenia

Stefano Guerrieri: Federico

Simone Gandolfo: Paolo Zanatta

Sergio Pierattini: il Prof. Montechi

Jonis Bascir: Beslama Dirar

Hedy Krissaane: Alì

Angelo Donato Colombo: Levati

Jerry Mastrodomenico: Arturo Galassi

Chiara Scelsi: Aida Yazziri

Iordan Milan Negru: Milos Jovic

Sofija Zobina: Irina Kwiatkowski

Mauro Marino: Aurelio Negrini

Hossein Taheri: Maud Al Assad

Francesco Bovara: Giulio

Nicola Pannelli: il Questore

Giulia Carpaneto: Sonia

Andrea Bruschi: Andrea Adani

Haroun Fall: Youssef

Streaming e tv

Dove vedere Il Clandestino in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.