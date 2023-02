Il caso Thomas Crawford: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema

Il caso Thomas Crawford è il film in onda questa sera, martedì 21 febbraio 2023, su Sky Cinema Uno dalle ore 21.15 in prima serata. Si tratta di una pellicola del 2007 diretta da Gregory Hoblit e con protagonisti Anthony Hopkins e Ryan Gosling. Ma qual è la trama, il cast e dove vederlo in streaming? Ecco tutte le informazioni.

Trama

Il film segue le vicende di un ingegnere aeronautico, Thomas (Anthony Hopkins), che scopre il tradimento di sua moglie Jennifer (Embeth Davidtz) con l’agente di polizia Robert Nunally (Billy Burke). Preso da un impeto di folle gelosia, decide di ammazzarla, progettando un piano nei minimi dettagli. Durante l’operazione, tuttavia, qualcosa va storto e uno dei proiettili sparati dal marito si conficca proprio vicino al cervello della donna. Non la uccide, ma la manda in un profondissimo coma senza apparente via di uscita, perché l’oggetto estraneo non può essere estratto.

L’uomo, sospettato di aver cercato di uccidere Jennifer, viene arrestato proprio da Nunally, al quale firma anche una confessione. Il caso, però, è più complesso di quanto sembri: a incriminare il protagonista per tentato omicidio è l’assistente distrettuale Willy Beachum (Ryan Gosling), in procinto di essere preso da un rinomato studio legale.

Nonostante creda di aver incastrato un assassino, le indagini fanno emergere che l’arma del delitto, in realtà, non è la pistola consegnata da Crawford. Questi viene quindi prosciolto quando la relazione clandestina tra Jennifer e Robert viene alla luce, rendendo così non valida la confessione precedente e spingendo l’amante a suicidarsi per disperazione. La svolta sembra arrivare quando Thomas assume la tutela legale della moglie e può finalmente decidere se mantenerla in vita oppure staccare una volta per tutte la spina. L’uomo vuole chiudere la questione il prima possibile e ordina di interrompere le cure alla donna. A cercare di impedirne la morte è ancora Willy che cerca di ottenere una ordinanza dal tribunale. Quando tutto sembra volgere alla fine, l’assistente distrettuale si accorge di un particolare che gli era sfuggito e che cambierà completamente la sorte del protagonista.

Il caso Thomas Crawford: il cast

Qual è il cast del film Il caso Thomas Crawford? Protagonisti attori molto amati come Anthony Hopkins, Ryan Gosling, David Strathairn, Rosamund Pike, Embeth Davidtz, Billy Burke, Cliff Curtis, Fiona Shaw, Bob Gunton, Josh Stamberg, Xander Berkeley, Zoe Kazan. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Anthony Hopkins: Thomas Crawford

Ryan Gosling: Willy Beachum

David Strathairn: Joe Lobruto

Rosamund Pike: Nikki Gardner

Embeth Davidtz: Jennifer Crawford

Billy Burke: Ten. Robert Nunally

Cliff Curtis: Det. Flores

Fiona Shaw: Giudice Robinson

Bob Gunton: Giudice Gardner

Josh Stamberg: Norman Foster

Xander Berkeley: Giudice Moran

Zoe Kazan: Mona

Judith Scott: infermiera

Gary Carlos Cervantes: Ciro

Larry Sullivan: Lee Gardner

Gonzalo Menendez: poliziotto in tribunale

Valerie Dillman: Peg Gardner

Streaming e tv

Dove vedere Il caso Thomas Crawford in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 21 febbraio 2023 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.