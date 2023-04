Il Cantante Mascherato 2023: le anticipazioni (maschere, esibizioni e ospiti) della quarta puntata del 15 aprile

Questa sera, sabato 15 aprile 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la quinta puntata de Il Cantante Mascherato 2023, la quarta edizione dello show condotto da Milly Carlucci. La formula del programma è nota e resta fedele alle origini: 12 vip si esibiranno come cantanti travestiti da buffe maschere che non permetteranno a chi guarda e ascolta di riconoscerli. A cercare di scoprire di chi si tratta una giuria ad hoc (che valuterà anche le performance) composta da cinque membri: Serena Bortone, Iva Zanicchi, Christian De Sica, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti; e il pubblico da casa. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (maschere, esibizioni e ospiti)

Quali sono le maschere della quinta puntata de Il Cantante Mascherato 2023? Ecco l’elenco completo con le relative esibizioni in programma:

Squalo

Riccio

Cavaliere Veneziano

Ciuchino

Colombi – ELIMINATI (Simona Izzo e Ricky Tognazzi)

(Simona Izzo e Ricky Tognazzi) Porcellino – ELIMINATO (Signora Coriandoli)

(Signora Coriandoli) Stella

Cigno – ELIMINATI (Sandra Milo e Antonio Mezzancella)

(Sandra Milo e Antonio Mezzancella) Rosa – ELIMINATA (Valeria Fabrizi)

(Valeria Fabrizi) Criceto

Scoiattolo nero

Ippopotamo – ELIMINATO (Mal)

Questa quinta puntata si arricchirà di tante incursioni: in studio arriveranno diversi ospiti per smentire o depistare le ipotesi fatte dalla giuria di investigatori. In ogni puntata sono loro insieme al pubblico a casa tramite il voto social a valutare le esibizioni dei concorrenti in gara. Inoltre, ascoltando le loro performance canore, faranno supposizioni e ipotesi cercando di cogliere ogni indizio utile allo svelamento dell’identità nascosta sotto tutte quelle piume variopinte, paillettes scintillanti e costumi voluminosi. Fondamentale per le indagini, il pool investigativo popolare capitanato da Sara Di Vaira, nelle vesti di “Capo investigatore”, che contribuirà attivamente al lavoro di detective insieme alla sua aiutante Rossella Erra. Anche quest’anno, i cantanti mascherati hanno la possibilità di rispondere in diretta alle domande degli investigatori che, insieme al pubblico coinvolto nel gioco, possono studiare le pause, le frasi e le inflessioni della loro voce che, però, viene contraffatta.

Tornerà anche la maschera del Cuore, cioè “Il Cantante Mascherato per una notte”, che dopo aver nascosto Stefania e Amanda Sandrelli nella prima puntata, Albano e Jasmine Carrisi nella seconda, i Ricchi e Poveri nella terza, e Gigi D’Alessio nella quarta stasera vedrà? Massimo riserbo, lo scopriremo solo durante la puntata…

Infine, verrà utilizzato nuovamente il meccanismo della “Maschera d’oro” che permetterà ad alcuni degli investigatori in giuria di provare a smascherare immediatamente la maschera che ritengono di aver indovinato. Se il nome individuato sarà quello corretto, la maschera sarà obbligata a svelare la sua identità. Nel corso della serata, quindi, potrebbero esserci più smascheramenti che si andrebbero ad aggiungere a quello, consueto, previsto al termine della puntata dopo lo spareggio finale.

Streaming e tv

Dove vedere Il Cantante Mascherato 2023 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il sabato sera alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.