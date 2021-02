Il cantante mascherato 2021, chi c’era sotto le maschere: tutti i concorrenti

Chi c’era dietro le maschere de Il cantante mascherato 2021? La seconda edizione dello show condotto da Milly Carlucci su Rai 1 si è conclusa ieri, 26 febbraio. Tutti i concorrenti sono stati svelati, e così abbiamo conosciuto le identità dei personaggi vip presenti sotto le maschere. A vincere è stato il Pappagallo, nel cui costume c’era Red Canzian. Al secondo posto Mietta nella maschera della Farfalla. Ecco dunque tutti i concorrenti e le rispettive maschere de Il cantante mascherato 2021.

I concorrenti e le maschere

Come detto a vincere questa seconda edizione è stato il Pappagallo Red Canzian, che ha battuto la Farfalla, alias Mietta. I giurati già dalle precedenti puntate avevano intuito la presenza dell’ex membro dei Pooh, e avevano ragione. Nel corso della finale di ieri sono state svelate altre due maschere: il Lupo, sotto il quale c’era Max Giusti, e l’Orsetto, interpretato da Simone Montedoro. Nelle settimane precedenti invece erano stati eliminati: Sergio Assisi nella maschera del Gatto, Katia Ricciarelli sotto la maschera della Giraffa, Mauro Coruzzi sotto la maschera della Tigre azzurra. E ancora Gigi e Ross, che erano subentrati ai Ricchi e Poveri nel costume del Baby Alieno, dopo che i componenti del gruppo si erano ritirati alla fine della prima puntata per la difficoltà di respirare all’interno della maschera. Ultima concorrente è stata Alessandra Mussolini nel costume della Pecorella. Ecco dunque tutte le maschere de Il cantante mascherato 2021:

Il Pappagallo: Red Canzian

Il Lupo: Max Giusti

L’Orsetto: Simone Montedoro

Il Gatto: Sergio Assisi

La Giraffa: Katia Ricciarelli

La Tigre Azzurra: Mauro Coruzzi (Platinette)

Baby Alieno: Ricchi e Poveri / Gigi e Ross

La Pecorella: Alessandra Mussolini

Il cantante mascherato 2021: cast e giudici

Qual è stato il cast (giudici, ma non solo) dello show Il cantante mascherato 2021? In giuria: Patty Pravo, Flavio Insinna, Francesco Facchinetti, Costantino Della Gherardesca e Caterina Balivo. Nel cast anche un pool investigativo composto da 30 detective, presenti in platea, dei veri e propri investigatori. Anche loro hanno dovuto cercare di indovinare l’identità dei concorrenti e, ascoltando le loro performance canore, fare supposizioni e ipotesi, cercando di cogliere ogni indizio utile, avendo il privilegio di poter vedere la maschera dal vivo e a pochi metri di distanza.

