Il cantante mascherato 2021: le anticipazioni della quarta puntata

Questa sera, venerdì 19 febbraio 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda, in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico, la quarta puntata della seconda edizione de Il cantante mascherato. Alla guida del talent game show Milly Carlucci. In giuria Patty Pravo, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti, Costantino Della Gherardesca e Caterina Balivo. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla quarta puntata.

Anticipazioni

Stasera, in occasione della quarta puntata, rivedremo le maschere in gara: il Lupo, la Giraffa, il Pappagallo, la Farfalla, il Gatto, l’Orsetto. Non ci saranno invece La Pecorella (Alessandra Mussolini), il Baby Alieno (Gigi e Ros), la Giraffa (Katia Ricciardelli) e Tigre Azzurra (Mauro Coruzzi) eliminati nel corso delle scorse puntate. Durante la puntata (la semifinale) vedremo due eliminazioni: la prima dopo la prima manche; la seconda a fine puntata. In programma anche una prova speciale.

Regolamento

Abbiamo visto le anticipazioni sulla quarta puntata de Il cantante mascherato 2021, ma vediamo il regolamento. I cinque giudici, insieme al pubblico a casa tramite il voto social (sui profili ufficiali del programma: Instagram, Facebook e Twitter), dovranno giudicare le esibizioni dei concorrenti in gara su Rai 1. E, contestualmente, via al tentativo di capire chi si nasconde sotto le maschere, provando a riconoscere la voce del personaggio famoso durante ogni esibizione. Al termine di ogni puntata, dopo le esibizioni, chi ottiene il punteggio più basso viene eliminato dalla gara e deve togliere la maschera, svelando così a tutti chi si cela realmente sotto il costume.

Potrebbero interessarti Il mistero irrisolto di Elisa Lam, scomparsa in ascensore e trovata morta nelle cisterne del Cecil Hotel The Good Doctor 4: le anticipazioni (trama e cast) della sesta puntata Grande Fratello Vip, le anticipazioni sulla puntata di oggi 19 febbraio: concorrenti, ultime news