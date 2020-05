Il campo del vasaio: il cast dell’episodio de Il Commissario Montalbano

Il campo del vasaio: il cast Commissario Montalbano

Oggi, lunedì 11 maggio 2020, alle ore 21,20 Rai 1 manderà in onda (in replica) l’episodio Il campo del vasaio del Commissario Montalbano interpretato – come sempre – da Luca Zingaretti. Ma qual è il cast dell’episodio Il campo del vasaio de Il commissario Montalbano in onda stasera? Di seguito l’elenco degli attori principali del film:

Luca Zingaretti: commissario Montalbano

Cesare Bocci: Mimì Augello

Peppino Mazzotta: Fazio

Angelo Russo: Catarella

Mariacristina Marocco: Barbara Bellini

Erika Ferrara: Mariuccia Coglitore

Gigio Morra: Giudice Scognamiglio

Presenti poi Isabell Sollman (Ingrid Sjöström), Belén Rodríguez (Dolores Gutierrez), Tuccio Musumeci (Cavalier Pintacuda), Vincenzo Failla (Tanino) e Costantino Carrozza (Avvocato Guttadauro). L’episodio Il campo del vasaio del commissario Montalbano è stato diretto da Alberto Sironi e scritto da: Andrea Camilleri, Francesco Bruni e Salvatore De Mola.

Trama

Qual è la trama de Il campo del vasaio? Dopo un brutto sogno, sotto un incessante diluvio e tra varie imprecazioni il commissario Montalbano e i suoi uomini, tra cui un ingrugnato Mimì Augello, riusciranno a recuperare un cadavere fatto a pezzi e seppellito in un campo di un contadino. A complicare l’indagine lo strano comportamento di Mimì Augello, il vice di Montalbano, divenuto scontroso e litigioso.. L’indagine, già complicata per l’impossibilità di identificare il cadavere ritrovato, diviene ancora più intricata per la denuncia da parte della bella Dolores della scomparsa del marito, ufficiale marittimo, imparentato con la famiglia mafiosa di Balduccio Sinagra. Si scoprirà che Dolores è l’amante di Mimì ed è la causa del suo cambiamento. Montalbano scoprirà poi che il morto del Critaro è il marito di Dolores, Giovanni Alfano. Grazie alle indagini si scoprirà che è stato ucciso dalla moglie e dall’amante Pecorini…

Dove vedere il Commissario Montalbano in tv e streaming

Abbiamo visto il cast, ma dove è possibile vedere l’episodio Il campo del vasaio in tv e streaming? La puntata va in onda in diretta tv (replica) stasera, 11 maggio 2020, alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguire l’episodio di Montalbano anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay è possibile recuperare tutti gli episodi di Montalbano grazie alla funzione on demand. Buona visione!

