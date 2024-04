Il cacciatore di giganti: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Stasera, venerdì 5 aprile 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Il cacciatore di giganti (Jack the Giant Slayer), film d’avventura fantasy statunitense del 2013 diretto da Bryan Singer e scritto da Darren Lemke, Christopher McQuarrie e Dan Studney, da una storia di Lemke e David Dobkin. Il film, basato sulle fiabe britanniche “Jack the Giant Killer” e “Jack e la pianta di fagioli”, vede protagonisti Nicholas Hoult, Eleanor Tomlinson, Stanley Tucci, Ian McShane, Bill Nighy, Eddie Marsan ed Ewan McGregor. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Jack è un contadino che vive nel regno di Cloister, retto dal buon re Brahmwell, padre della principessa Isabelle. Da bambini, Jack e Isabelle erano affascinati da una leggenda secondo la quale dei monaci, nella smania di avvicinarsi a Dio, violarono le leggi della magia per produrre dei fagioli magici in grado di far nascere una pianta alta fino al cielo. Quando vi si arrampicarono, però, i monaci non trovarono il Paradiso, bensì Gantua, un regno sospeso nel cielo e abitato da terribili giganti, i quali usarono la pianta di fagiolo per scendere sulla terra e devastarla, fino al momento in cui re Eric fece forgiare una corona magica dal cuore di un gigante, in grado di soggiogarli. Così i giganti tornarono al loro regno, mentre gli ultimi fagioli rimasti e la corona vennero seppelliti assieme al re.

Divenuto grande, Jack ha perso i genitori e vive in povertà con uno zio; questi gli ordina di andare in città e vendere il loro cavallo bianco e il carretto per racimolare qualche soldo. In città il ragazzo salva Isabelle dalle molestie di alcuni balordi: la principessa è infatti costretta dal padre a non lasciare il castello, ma, nonostante il divieto, va spesso in cerca di avventure.

Intanto Lord Roderick, il consigliere del re nonché promesso sposo della principessa Isabelle, scopre che un monaco è penetrato nel suo appartamento, rubandogli qualcosa di molto prezioso. Lo stesso monaco, vistosi braccato dalle guardie di Roderick, si imbatte per caso in Jack e gli consegna un sacchetto pieno di fagioli in cambio del suo cavallo, con lo specifico ordine di non farli bagnare. Poco dopo il monaco viene arrestato dalle guardie e portato al cospetto di Roderick, che, di fronte alla sua reticenza nel parlare, lo uccide.

Isabelle litiga col padre perché la tiene prigioniera nel castello mentre lei vorrebbe esplorare il mondo; contemporaneamente lo zio rimprovera Jack per essersi fatto rubare il carro e il cavallo. Durante questo litigio lo zio getta per terra i fagioli del monaco. La principessa scappa e trova rifugio proprio a casa di Jack. Il ragazzo la riconosce e le svela di essere il ragazzo che era intervenuto la mattina stessa in sua difesa; i due si scoprono molto affini, ma in quell’istante uno dei fagioli finito per terra viene raggiunto dall’acqua piovana e diventa all’improvviso un’enorme pianta che sale fino al cielo, portando con sé la casa di Jack e Isabelle, mentre Jack cade fuori dalla porta e sviene.

Il cacciatore di giganti: il cast

Abbiamo visto la trama de Il cacciatore di giganti, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Nicholas Hoult: Jack

Eleanor Tomlinson: principessa Isabelle

Ewan McGregor: Elmont

Stanley Tucci: Lord Roderick

Ian McShane: re Brahmwell

Bill Nighy: generale Fallon

John Kassir: Fillon (testa piccola di Fallon)

Ben Daniels Fumm

Cornell John: Fee

Andrew Brooke: Fye

Angus Barnett: Foe

Eddie Marsan: Crawe

Ewen Bremner: Wicke

Warwick Davis: vecchio Hamm

Simon Lowe: fratello Abel

Philip Philmar: cuoco gigante

Tim Foley: padre di Jack

Streaming e tv

Dove vedere Il cacciatore di giganti in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 5 aprile 2024 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.