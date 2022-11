I viaggiatori: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema

Questa sera, lunedì 21 novembre 2022, su Sky Cinema Uno va in onda il film I viaggiatori, pellicola del 2022 diretta da Ludovico Di Martino. Protagonisti attori molto amati come Vanessa Scalera, Fabrizio Gifuni e Gianmarco Saurino. Qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film I viaggiatori? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il film racconta la storia di un gruppo di amici, che si mettono in viaggio per cercare il fratello di uno di loro, Beo Fulci, scomparso misteriosamente insieme al suo capo. Suo fratello Max ha 14 anni ed è molto sveglio e intelligente. Dopo la scomparsa di Beo, Max cerca conforto nei suoi amici: il suo coetaneo Flebo, un ragazzo un po’ impacciato, ansioso e grande appassionato di videogames, e Greta, che di anni ne ha 15 ed è molto coraggiosa. Una sera i tre rinvengono uno strano marchingegno, che pare possa viaggiare nel tempo. Dopo essere riusciti a innescare l’enigmatico macchinario, vengono trasportarti indietro nel tempo, ritrovandosi nella Roma del 1939, in piena epoca fascista e con tanto di leggi razziali in vigore. Circondati da squadristi e leggi razziali, nonché prossimi all’entrata in guerra, i tre ragazzi cercheranno di salvare il mondo da un’arma che rischia di cambiare per sempre la Storia così come la conosciamo oggi.

I viaggiatori: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Protagonisti sono Fabrizio Gifuni, Vanessa Scalera, Matteo Schiavone, Fabio Bizzarro, Andreagaia Wlderk, Francesca Alice Antonini, Gianmarco Saurino, Federico Tocci. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Matteo Schiavone: Max Fulci

Andreagaia Wlderk: Greta

Fabio Bizzarro: Flebo

Fabrizio Gifuni: Luzio

Vanessa Scalera: dottoressa Sestrieri

Gianmarco Saurino: Beo Fulci

Francesca Alice Antonini: Lena

Federico Tocci

Trailer

Vediamo ora il trailer del film I viaggiatori, in programma su Sky Cinema oggi, 21 novembre 2022, su Sky Cinema.

Streaming e tv

Dove vedere I viaggiatori in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 21 novembre 2022 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.