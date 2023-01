I magnifici 4 della risata: trama e cast del docu-film su Rai 3 con Emanuela Fanelli

I magnifici 4 della risata è il docu-film in onda questa sera, 6 gennaio 2023 (Befana), in prima serata su Rai 3 dalle 21.20. Protagonisti di questo docu-film diretto da Mario Canale sono quattro comici di primissimo piano come Carlo Verdone, Roberto Benigni, Massimo Troisi e Francesco Nuti. Inizialmente doveva andare su Rai 1 ma alla fine è stato spostato sul terzo canale. Vediamo insieme tutte le anticipazioni, come la trama e il cast.

Trama

Chi con le parrocchie o con piccoli teatri, chi col cabaret, chi con le tv o con i festival dell’Unità: hanno cominciato così Roberto Benigni, Francesco Nuti, Massimo Troisi, e Carlo Verdone, i magnifici quattro che negli anni ‘80 hanno rivoluzionato il cinema italiano. Quattro comici che hanno cambiato per sempre non solo il modo di ridere degli italiani, ma l’intera filiera cinematografica. Agli esordi qualche loro monologo era divertente, qualcuno irresistibile, qualcuno meno, ma di lì a poco, anche grazie ad un passa parola inarrestabile, sono diventati protagonisti assoluti e campioni d’incasso per un paio di decenni.

Con I magnifici 4 della risata viene ricostruita attraverso gag, backstage e interviste, quella stagione del nostro cinema e i meccanismi di quella comicità che decretò l’enorme successo di Roberto Benigni, Francesco Nuti, Massimo Troisi, e Carlo Verdone. In un momento in cui le operazioni nostalgiche, specialmente di omaggio agli anni ‘80 americani, sono i maggiori successi delle piattaforme di streaming, I magnifici 4 della risata intende analizzare un fenomeno tutto italiano, che ha cambiato per sempre il nostro approccio alla commedia, che ha rivoluzionato il mercato dei film, e che ha modificato il nostro modo di ridere.

I magnifici 4 della risata non è un mero omaggio a quattro grandi autori comici: il documentario raccontando la loro storia, ci fa scoprire non solo come abbiano segnato una svolta nel mercato cinematografico della commedia italiana, – c’è infatti un prima e un dopo di loro, – ma ci rivela anche i meccanismi propri della risata.

I magnifici 4 della risata: cast

Protagonisti dunque sono i quattro big della comicità italiana Carlo Verdone, Roberto Benigni, Massimo Troisi e Francesco Nuti, di cui rivedremo gag, backstage e interviste. A fare da fil rouge Emanuela Fanelli, attrice ormai entrata ufficialmente tra i volti di punta della comicità italiana contemporanea. L’apprezzata comica e attrice si è fatta conoscere dal grande pubblico con lo show Una pezza di Lundini.

Diretto da Mario Canale, I Magnifici 4 della risata è un docu-film che ripercorre le straordinarie carriere di quattro tra i comici più amati della storia della commedia italiana moderna. Il tutto attraverso filmati e materiali di repertorio, testimonianze dirette, interviste inedite e molto altro. Ma non solo: il documentario racconta i dietro le quinte dei loro film, il percorso che hanno fatto per arrivare all’apice delle loro carriere, in che modo ognuno di loro abbia segnato un punto di svolta nel cinema e nella televisione, ma anche i meccanismi della risata.

Streaming e tv

Dove vedere I magnifici 4 della risata in diretta tv e live streaming? Il docu-film, come detto, va in onda stasera – 6 gennaio 2023 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it