I Leoni di Sicilia: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata, 10 settembre

Questa sera, 10 settembre 2024, alle ore 21.20 va in onda la prima puntata de I Leoni di Sicilia, la serie di successo ambientata nella Sicilia dell’Ottocento e diretta da Paolo Genovese, che dopo l’ottima accoglienza di pubblico e critica su Disney+ arriva in chiaro su Rai 1 in prima serata. La serie è composta in tutto da quattro puntate, e per ognuna vengono trasmessi due episodi. Ma quali sono le anticipazioni, la trama e il cast? Ecco tutte le informazioni sulla puntata di stasera.

Anticipazioni

Nel primo episodio di stasera la serie si apre a Tonnara dell’Arenella, Sicilia, 1830. Il barone Mercurio Nasca di Montemaggiore è in crisi di liquidità e chiede un prestito al signor Vincenzo Florio offrendo come garanzia la sua tonnara ma l’imprenditore rifiuta.

Bagnara Calabra, 1802. Un terremoto nel cuore della notte scuote e distrugge la casa della famiglia Florio che, ora senza fissa dimora, decide di partire per Palermo in cerca di fortuna. I fratelli Paolo (con la moglie Giuseppina e il figlio Vincenzo) e Ignazio aprono nella città una putìa (un negozio di aromi e spezie varie), non senza attirarsi le ire dei commercianti del luogo, che si vedono “rubare il lavoro” e la clientela dai Florio; i due fratelli ben presto faranno fortuna, rendendo la loro famiglia una delle più ricche della Sicilia.

Il piccolo Vincenzo viene istruito dal padre Paolo, carismatico ma al tempo stesso despota; l’uomo infatti non si fa scrupoli a trattar male e violentare la moglie Giuseppina, anche davanti agli occhi del fratello Ignazio, da sempre innamorato della cognata. La brama di espansione di Paolo è tanta, ma ben presto si ammalerà di tubercolosi morendo e lasciando tutto in mano al fratello. Tonnara dell’Arenella, Sicilia, 1830. Il barone Mercurio Nasca di Montemaggiore cede la sua proprietà a Vincenzo Florio.

Nel secondo episodio de I Leoni di Sicilia di stasera Vincenzo cresce sotto gli insegnamenti dello zio Ignazio, che dopo la morte del fratello Paolo, come da sue volontà, lo crescerà come fosse suo figlio. Il business dei Florio continua a fiorire, con Vincenzo che crescendo e compiendo 16 anni diventa il braccio destro dello zio Ignazio. Quest’ultimo si avvicina sempre di più alla cognata Giuseppina, entrambi da sempre innamorati l’uno dell’altra.

Ignazio, dapprima restìo nei confronti del fratello morto, decide di intraprendere una relazione con la cognata, il tutto però all’insaputa di Vincenzo, che nel frattempo intraprende un viaggio di tre mesi in Inghilterra con il barone Benjamin Ingham. Al suo ritorno, Vincenzo scopre tutto, ma Ignazio si sentirà male e morirà per via di un malore: da quel momento Vincenzo diventa l’uomo di casa Florio, in una Sicilia in grave crisi a causa dell’annessione del Regno di Sicilia al Regno di Napoli.

I Leoni di Sicilia: il cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast? La serie è interpretata da Michele Riondino nel ruolo di Vincenzo Florio, Miriam Leone in quello di Giulia Portalupi, Donatella Finocchiaro in quello di Giuseppina, Vinicio Marchioni nei panni di Paolo Florio, Eduardo Scarpetta nel ruolo di Ignazio Florio (figlio di Vincenzo), Paolo Briguglia in quello di Ignazio Florio, Ester Pantano nel ruolo di Giuseppina giovane e Adele Cammarata in quello di Giovanna D’Ondes. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Michele Riondino: Vincenzo Florio

Miriam Leone: Giulia Portalupi

Donatella Finocchiaro: Giuseppina Saffiotti (adulta)

Vinicio Marchioni: Paolo Florio

Paolo Briguglia: Ignazio Florio

Ester Pantano: Giuseppina Saffiotti (giovane)

Claudia Pandolfi: duchessa Spadafora

Eduardo Scarpetta: Ignazio Florio

Streaming e tv

Dove vedere in diretta tv e in streaming I Leoni di Sicilia? Appuntamento su Rai 1 per quattro settimane a partire dal 10 settembre 2024 alle ore 21.30. La serie è disponibile on demand o su Disney+.