I fratelli De Filippo: trama, cast, quante puntate e streaming del film su Rai 1

Questa sera, 16 gennaio 2024, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda I fratelli De Filippo, film diretto da Sergio Rubini sulla storia vera di Eduardo, Peppino e Titina De Filippo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio, come la trama e il cast.

Trama

Il film racconta la genesi di un grande trio del teatro napoletano, prima che arrivassero alla separazione. È la storia vera di Eduardo, Peppino e Titina De Filippo. Nel film si racconta dell’infanzia e della gioventù difficile dei tre fratelli, cresciuti all’ombra della dinastia degli Scarpetta e di un padre, Eduardo, che non li ha mai riconosciuti. Alla morte del padre, i tre fratelli decidono di mettersi in proprio formando il “Trio De Filippo”. Dopo il successo, le strade si separeranno: Eduardo parte per Milano, per seguire le orme dei grandi drammaturghi nazionali mentre Peppino e Titina resteranno a Napoli.

I fratelli De Filippo: il cast del film

Abbiamo visto la trama de I fratelli De Filippo, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: Mario Autore è Eduardo De Filippo, Domenico Pinelli è Peppino De Filippo, Anna Ferraioli Ravel è Titina De Filippo. Il grande Giancarlo Giannini interpreta Eduardo Scarpetta, Biagio Izzo è suo figlio, Vincenzo Scarpetta. Luisa De Filippo è Susy Del Giudice, Marisa Laurito è Rosa De Filippo, Marianna Fontana è Adele De Filippo.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per I fratelli De Filippo su Rai 1? Essendo un film per la tv e non una serie andrà in onda una sola e unica “puntata”. La messa in onda – come detto – è prevista per oggi, 16 gennaio 2024, in replica, alle ore 21,25 su Rai 1.

Streaming e tv

Dove vedere I fratelli De Filippo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 16 gennaio 2024 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone attraverso la rete internet.