I Fantastici 5 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

Questa sera, mercoledì 17 gennaio 2024, alle ore 21,40 su Canale 5 va in onda la prima puntata de I Fantastici 5, la nuova serie tv, con protagonista Raoul Bova, diretta da Alexis Sweet e Laszlo Barbo. Al centro della storia l’allenatore di un gruppo di campioni paralimpici in vista degli Europei. Al fianco di Bova, i giovani Vittorio Magazzù, Enea Barozzi, Chiara Bordi e Fiorenza D’Antonio. Dove vedere I Fantastici 5 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda mercoledì sera alle ore 21,40 (circa) su Canale 5.

I Fantastici 5 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming I Fantastici 5, ma quante puntate sono previste su Canale 5? In tutto andranno in onda quattro puntate da due episodi ciascuna (totale: 8 episodi). La prima mercoledì 17 gennaio 2024; la quarta e ultima – salvo cambi di programma – mercoledì 7 febbraio 2024. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):