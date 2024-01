I Fantastici 5: il cast (attori) completo della serie tv

Qual è il cast (attori) completo de I Fantastici 5, la nuova serie tv con protagonista Raoul Bova su Canale 5 il mercoledì sera? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Raoul Bova: Riccardo Bramanti

Vittorio Magazzù: Christian

Enea Barozzi: Elia

Chiara Bordi: Laura

Fiorenza D’Antonio: Marzia

Sofia Calabresi: Francesca Cavallin

Gaia Messerklinger: Alessandra

Gianluca Gobbi: Freddie

Nina Rima: modella e influencer che ha perso una gamba in un incidente stradale

Trama

Abbiamo visto il cast (attori) de I Fantastici 5, ma qual è la trama? Riccardo ha dedicato la sua vita alle sue più grandi passioni: l’atletica e l’allenamento, anche a costo di trascurare la moglie e le figlie, Anna (15) e Giorgia (17), con cui Riccardo fatica ad entrare in sintonia. Già, perché circa cinque anni prima il matrimonio di Riccardo non ha retto e, a seguito della separazione dei genitori, le due ragazze si sono trasferite in Germania con la madre. Dopo la morte della madre, avvenuta circa sei mesi fa, Anna e Giorgia sono tornate a vivere con Riccardo, ma per lui è stato come accogliere in casa due sconosciute: le ha lasciate che erano bambine, ora sono due adolescenti pronte a diventare donne.

Oggi ritroviamo Riccardo intento a guidare un gruppo di giovanissimi atleti under 12 in un modesto campetto di provincia. Una semplice telefonata però, sta per cambiare tutto e Riccardo, con al seguito le riluttanti figlie, è pronto a trasferirsi al Centro Sportivo della Nova Lux di Ancona, prestigiosissima società sportiva, al vertice del panorama nazionale per quanto riguarda l’atletica paralimpica italiana. I quattro velocisti che Riccardo dovrà allenare, continuamente sotto i riflettori di stampa sportiva e non, si devono preparare agli Europei che si svolgeranno di lì a tre mesi.