I casi di Teresa Battaglia – Figlia della Cenere: quante puntate, durata e quando finisce la serie su Rai 1

Quante puntate sono previste per I casi di Teresa Battaglia – Figlia della Cenere? In tutto sono previste quattro puntate, per un totale di otto episodi, in prima serata a partire da lunedì 12 ottobre. L’anteprima della prima puntata sarà disponibile su RaiPlay dal 10 ottobre. Appuntamento dunque ogni lunedì dal 12 ottobre in prima serata per quattro settimane. Ecco la programmazione completa (potrebbe subire modifiche).

Prima puntata: 12 ottobre 2026

Seconda puntata: 19 ottobre 2026

Terza puntata: 26 ottobre 2026

Quarta puntata: 2 novembre 2026

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata de I casi di Teresa Battaglia – Figlia della Cenere? Ogni puntata è composta da due episodi, della durata di circa 60 minuti ciascuno. La durata complessiva di ogni puntata è dunque di circa due ore, dalle 21.30 alle 23.30.

Streaming e tv

Dove vedere I casi di Teresa Battaglia – Figlia della Cenere in tv e streaming? Appuntamento su Rai 1 in prima serata dal 12 ottobre 2026, alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su Rai Play.