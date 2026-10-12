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I casi di Teresa Battaglia – Figlia della Cenere: le anticipazioni della prima puntata

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AGF
di Antonio Scali
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I casi di Teresa Battaglia – Figlia della Cenere: le anticipazioni della prima puntata

Questa sera, 12 ottobre 2026, alle ore 21.30 su Rai 1 va in onda la prima puntata de I casi di Teresa Battaglia – Figlia della Cenere, la terza stagione della serie con protagonista Elena Sofia Ricci. La serie è tratta dall’omonimo libro di Ilaria Tuti per la regia di Kiko Rosati. In tutto sono previsti otto episodi, suddivisi in quattro prime serate. Vediamo insieme le anticipazioni di stasera.

Anticipazioni (trama)

Nel primo episodio della serata, il ritrovamento di un anziano pensionato lungo il greto del torrente mette in moto la squadra della commissaria Teresa Battaglia. Il corpo presenta una firma oscura e rituale: le falangi recise, lo sterno sfondato. Le indagini portano in superficie tensioni familiari irrisolte e il DNA del figlio della vittima sulla scena del crimine apre nuovi scenari imprevisti. Mentre la squadra lavora sotto la pressione di un giornalista che fiuta ogni sviluppo, Teresa è costretta a fare i conti con il passato: Sebastiano, il marito violento che credeva di essersi lasciata alle spalle, riaffiora nella sua vita con un incontro inatteso e una nuova compagna al fianco.

Nel secondo episodio, un secondo omicidio scuote Udine: un imprenditore ritrovato in un parco pubblico, mutilato con le stesse modalità. Per Teresa si profila l’ipotesi di un serial killer. Le indagini rivelano un legame preciso tra le due vittime, che passa attraverso una storia di molestie taciuta per anni: un filo che scagiona il figlio della prima vittima ma al contempo genera nuove domande. Mentre in questura cresce il disaccordo tra Teresa e il dirigente della Squadra Mobile, Lona, l’ex marito Sebastiano l’accusa di volergli rovinare la vita e si sente perseguitato da uno stalker.

Streaming e tv

Dove vedere I casi di Teresa Battaglia in tv e in streaming? Appuntamento in prima visione su Rai 1 a partire dal 12 ottobre 2026 alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su Rai Play.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
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