I bastardi di Pizzofalcone 4: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata, 30 ottobre 2023

I bastardi di Pizzofalcone 4 va in onda questa sera, lunedì 30 ottobre 2023, su Rai 1 alle ore 21.25 con la seconda puntata della quarta stagione. La storia riprende da dove si era interrotta, con Lojacono torturato e chiuso in un hangar deserto. Rocco Squillace, un misterioso nemico del passato, ha deciso di vendicarsi e la sua vendetta è più crudele della morte. L’ispettore è condannato a essere solo e reietto, accusato di corruzione, senza più la possibilità di contattare le persone a lui più care. Squillace lo minaccia di uccidere la figlia Marinella, se solo si avvicina a lei o ai colleghi di Pizzofalcone. Ma vediamo nel dettaglio le anticipazioni, la trama e il cast della puntata di questa sera.

Anticipazioni: la trama

Il fioraio di fama locale, Savio Niola, è stato ritrovato ucciso su un letto di tulipani. Una scena macabra, un efferato omicidio che sconvolge la comunità del quartiere Pizzofalcone. La brutalità dell’omicidio fa rabbrividire chiunque lo osservi. Le indagini si attivano immediatamente, con la squadra di Pizzofalcone che dimostra una coesione e una determinazione che non si vedevano da tempo. Sotto la guida del nuovo commissario, gli ispettori esplorano ogni possibile pista e anche il quartiere si mobilita, partecipando attivamente e sostenendo la squadra nelle indagini perché la caccia all’assassino rischia di diventare una corsa contro il tempo aspettando una possibile prossima vittima. Nel frattempo, la Procura prosegue le indagini sulla misteriosa scomparsa di Lojacono. Il caso continua a gettare discredito su tutta la squadra di Pizzofalcone perché alcuni documenti scoperti mostrano un possibile collegamento tra le attività dell’ispettore e la criminalità organizzata. La squadra di Pizzofalcone, ora più che mai, appare determinata a scoprire la verità dietro questi documenti, continuando a ritenere Lojacono assolutamente innocente e vittima di qualcosa che è più grande di tutti loro.

I bastardi di Pizzofalcone 4: il cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast de I bastardi di Pizzofalcone 4? Confermatissimo il cast della serie, con in primis Alessandro Gassman che torna a vestire i panni del protagonista Lojacono, affiancato dagli interpreti già visti nelle prime tre stagioni, tra cui Tosca D’Aquino, Gianfelice Imparato, Antonio Folletto e Gennaro Silvestro (assenti, invece, Maria Vera Ratti, vista nella terza stagione, e Matteo Martari). Da segnalare anche la presenza di Carolina Crescentini, Massimiliano Gallo e Simona Tabasco, già apprezzati di recente in altre fiction Rai. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Alessandro Gassman è Giuseppe Lojacono;

Carolina Crescentini è Laura Piras;

Massimiliano Gallo è Luigi Palma;

Gianfelice Imparato è Giorgio Pisanelli;

Tosca D’Aquino è Ottavia Calabrese;

Antonio Folletto è Marco Aragona;

Simona Tabasco è Alex Di Nardo;

Gennaro Silvestro è Francesco Romano;

Serena Iansiti è Rosaria Martone;

Paolo Sassanelli è Rocco Squillace;

Ninni Bruschetta è Caruso;

Paola Tiziana Cruciani è Teresa;

Alessia Lamoglia è Marinella.

Streaming e tv

Dove vedere I bastardi di Pizzofalcone 4 in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 1 ogni lunedì dal 23 ottobre 2023 alle ore 21.20 per quattro puntate. Anche in streaming e qualsiasi momento on demand su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.