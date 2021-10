I Bastardi di Pizzofalcone 3: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata

Questa sera, lunedì 11 ottobre 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la quarta puntata de I bastardi di Pizzofalcone 3, la terza stagione della serie tv diretta da Monica Vullo. La saga della squadra di poliziotti che si riscattano, guidata dall’ispettore Lojacono (Alessandro Gassmann), promette sorprese. Maria Vera Ratti è la new entry nella storica squadra. Anche lei, nel ruolo di Elsa Martini detta ‘la rossa’, è un po’ ‘bastarda’, ma si rivelerà un’ottima poliziotta. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla quarta puntata nel dettaglio.

Anticipazioni: la trama della quarta puntata

L’episodio di stasera si intitola “Le Nozze”. Il matrimonio tra Francesca Valletta e Giovanni Pesacane avrebbe dovuto portare la pace tra le due famiglie criminali ormai da anni in guerra, ma quando la giovane sposa viene trovata morta ancora in abito nuziale, la situazione precipita. I Bastardi hanno pochi giorni per scoprire il colpevole, prima che tra le due famiglie torni a scoppiare una guerra ancora più letale di prima… Ci riusciranno?

Cast

Abbiamo visto la trama (le anticipazioni) della quarta puntata de I Bastardi di Pizzofalcone 3, ma qual è il cast completo? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Alessandro Gassmann è Giuseppe Lojacono

Carolina Crescentini è Laura Piras

Massimiliano Gallo è Luigi Palma

Tosca D’Aquino è Ottavia Calabrese

Gianfelice Imparato è Giorgio Pisanelli

Marco Aragona è Antonio Folletto

Simona Tabasco è Alessandra “Alex” Di Nardo

Gennaro Silvestro è Francesco Romano

Maria Vera Ratti è Elsa Martini

Fanno parte del cast de i Bastardi di Pizzofalcone 3 anche: Luigi Petrucci (il questore Rosario Ardito), Riccardo Zinna (il vice questore Di Vincenzo), Imma Piro (Dora, madre di Alex), Alessia Lamoglia (Marinella, figlia di Lojacono), Giovanni Esposito (Frate Leonardo, amico di Pisanelli) e Matteo Martari (il magistrato della Direzione Distrettuale Antimafia Diego Buffaldi).