Hunter’s Prayer – In fuga: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, venerdì 10 novembre 2023, va in onda Hunter’s Prayer – In fuga su Italia 1. Si tratta di un film d’azione uscito nel 2017 con la regia di Jonathan Mostow. Di seguito vediamo la trama e il cast del film.

Trama

Partiamo dalla trama. Il protagonista Lucas è un assassino che non ama la compagnia e vive in solitudine. Succede che viene ingaggiato da un multimiliardario, Richard Addison, che vuole eliminare una minaccia, una ragazzina di nome Ella. Lucas, che si è costruito una fama sulla propria spietatezza, sulla carta è l’uomo ideale per portare a termine un compito del genere. Ma, quando si trova davanti quella ragazzina, per la prima volta mette in discussione la sua morale e non riesce a portare a termine il lavoro. Ma, pur avendola risparmiata, Lucas è certo che se non lo farà lui qualcun altro molto presto si farà avanti per concludere il lavoro lasciato in sospeso. Per questo sceglie di proteggere la ragazzina.

Hunter’s Prayer – In fuga: il cast del film

Chi troviamo nel cast di Hunter’s Prayer – In fuga? Il film racconta la storia di Stephen Lucas interpretato da Sam Worthington. Ma non è l’unico attore presente nel cast. Di seguito vediamo attori e personaggi che popolano la pellicola:

Sam Worthington: Stephen Lucas

Odeya Rush: Ella Hatto

Allen Leech: Richard Addison

Amy Landecker: Gina Banks

Martin Compston: Metzger

Verónica Echegui: Dani

Streaming e TV

Dove vedere Hunter’s Prayer – In fuga in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, il film va in onda in prima serata e in prima TV su Italia 1 venerdì 10 novembre 2023 alle ore 21:20. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi sul tasto 6 del telecomando. Se invece vi interessa seguire il film in live streaming potete accedere gratuitamente previa registrazione a MediasetPlay, utile sia da desktop che da app.