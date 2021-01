Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa: tutto quello che c’è da sapere sul film

Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa è il film d’animazione del 2018 in onda su Rai 2 questa sera, martedì 5 gennaio 2021, dalle 21.20. La pellicola rappresenta il terzo capitolo della saga con la famiglia di mostri più famosa al mondo. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Dopo oltre un secolo passato a distribuire chiavi e munire il suo albergo di ogni mostruoso comfort a disposizione, anche il vampiro più indaffarato della Transilvania ha bisogno di una piccola pausa estiva, invece di occuparsi sempre delle vacanze degli altri presso il suo magnifico hotel. Mento affilato, occhiaie profonde e tintarella di luna, il bisbetico Dracula si lascia convincere dalla figlia Mavis a imbarcarsi con tutta la famiglia su una gigantesca nave da crociera extra lusso. Ovviamente si unisce a loro anche il resto del gruppo: Frank e signora, il lupo mannaro Wayne con la disordinata cucciolata, il riservato uomo invisibile Griffin, la maliziosa mummia Murray e il mansueto, taciturno mostro di gelatina Blobby. Ma mentre tutti si divertono moltissimo e partecipano alle attività e alle attrazioni di bordo, invece che dai colossali buffet illimitati, dalle piscine cristalline e dalle insolite escursioni, la curiosità del cinico conte viene stuzzicata dalla misteriosa donna capitano della nave: la seducente Ericka, nient’altro che la discendente del famigerato cacciatore di vampiri Van Helsing. Il flirt estivo intorno al quale ruota la trama di Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa non solo metterà a rischio il delicato equilibrio famiglia-amore appena sbocciato, ma minaccerà dunque di distruggere l’intera razza dei mostri.

Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa cast: doppiatori

Quali sono i doppiatori italiani del film d’animazione Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa? Su tutti spiccano Claudio Bisio e Cristiana Capodondi. Ecco l’elenco completo:

Claudio Bisio: Dracula

Cristiana Capotondi: Mavis

Davide Perino: Jonathan

Paolo Marchese: Frankenstein

Luca Dal Fabbro: Wayne

Mino Caprio: Griffin

Claudia Catani: Ericka Van Helsing

Angelo Maggi: Abraham Van Helsing

Luigi Ferraro: Murray

Stefanella Marrama: Wanda

Graziella Polesinanti: Eunice

Bruno Alessandro: Vlad

Edoardo Vivio: Dennis

Alessio Cigliano: Stan

Valentina Favazza: FrankenGinger

Stefano Thermes : Gremlins

Trailer

Vediamo insieme il trailer di Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa, pellicola del 2018 diretta da Genndy Tartakovsky e in onda questa sera in prima visione su Rai 2.

Streaming e tv

Dove vedere Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – martedì 5 gennaio 2021 – alle ore 21,20 su Rai 2 (canale 2 o 502 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

