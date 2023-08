Hotel Portofino: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Questa sera, martedì 1 agosto 2023, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Hotel Portofino, una serie britannica in tre puntate che si inserisce nella tradizione dei “period dramas”, drammi in costume, ambientati nel passato. La serie, ideata da Matt Baker e basata sull’omonimo romanzo di J.P. O’Connell, disponibile anche in lingua originale, ha un cast d’eccezione formato da attori internazionali come Natasha McElhone (“Californication” e “Designated Survivor”) nei panni di Bella e Mark Umbers che interpreta suo marito. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Cecil e Jack elaborano un losco piano per mettere in vendita il prezioso cimelio della famiglia Ainsworth, un dipinto di Rubens arrivato durante i festeggiamenti. Bella e Lady Latchmere (Anna Chancellor) si legano a causa di una tragedia. Nel frattempo Lucian e Nish (Assad Zaman) finiscono nel mirino dei fascisti della zona e iniziano ad interessarsi alla resistenza che sta montando tra alcuni degli abitanti.

Claudine (Lily Frazer) si interessa della giovane Constance (Louise Binder) mentre il marito Jack (Adam James) è indaffarato con Cecil. Pelham Wingfield (Dominic Tighe) – l’ex campione di tennis col vizietto del gioco – non può fare a meno di interessarsi al loro affare. Rose si lascia andare con Lucian ma perde ogni rispetto agli occhi di Julia (Lucy Akhurst).

Dopo avere continuato a pagare “il pezzo” al prepotente fascista, Bella trova finalmente il coraggio di affrontare Vincenzo Danioni, ma l’uomo consegna del materiale compromettente al marito della donna mentre il prezioso cimelio degli Ainsworth sparisce in circostanze misteriose. Nish arriva ad una consapevolezza importante mentre lui e Lucian riescono a sfuggire all’arresto ordinato dal vicesindaco Danioni. Constance incuriosisce Lucian durante una gita in barca, ma ciò che accade dopo potrebbe andare ben oltre le aspettative della donna. Wingfield sta sottraendo soldi all’hotel, all’insaputa di tutti.

Cast

Abbiamo visto la trama della seconda puntata di Hotel Portofino, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: