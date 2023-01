Hollow Point – Punto di non ritorno: trama, cast e streaming del film

Stasera, martedì 10 gennaio 2023, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Hollow Point – Punto di non ritorno, film di genere azione del 2019 diretto da Daniel Zirilli con Luke Goss e Dilan Jay. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Un professore, spinto dall’assassinio di moglie e figlia durante una sparatoria, si trasforma in giustiziere entrando a far parte di una squadra di vigilanti clandestini. Si farà coinvolgere nella guerra contro i criminali che infestano la città.

Hollow Point – Punto di non ritorno: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Hollow Point – Punto di non ritorno, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Luke Goss: Hank Carmac

Dilan Jay: Nolan Cooray

JuJu Chang: Amanda Ray

Jay Mohr: Trigger

Bill Duke: James

Michael Paré: Damian Wakefield

Roger Guenveur Smith: Detective Chuck Bryant

Natalie Burn: Detective Emily Plaza

Gary Cairns II: Kleen

Anthony Hull: Jinx

Streaming e tv

Dove vedere Hollow Point – Punto di non ritorno in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 10 gennaio 2023 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.