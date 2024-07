Heat – La sfida: trama, cast e streaming del film su La7

Questa sera, domenica 28 luglio 2024, giorno dell’Epifania, su La7 alle ore 21.15 va in onda il film del 1995 Heat – La sfida, scritto e diretto da Michael Mann con Al Pacino, Robert De Niro e Val Kilmer. La storia riprende le vicende del film televisivo Sei solo, agente Vincent, diretto dallo stesso Mann nel 1989. Vediamo insieme la trama e il cast.

Trama

Il film vede protagonista Vincent Hanna (Al Pacino), detective della polizia di Los Angeles. In seguito a una rapina avvenuta ai danni di un furgone porta valori, l’agente si rende conto che la banda che ha eseguito il furto ha un livello molto alto di preparazione e decide quindi di occuparsi personalmente del caso insieme alla sua squadra. Il capo della banda che ha eseguito il colpo, è Neil McCauley (Robert De Niro), che insieme ad un gruppo di amici fidati, sta organizzando una serie di colpi molto redditizi. Dopo la rapina al furgone, Neil raggiunge Nate (Jon Voight) e qui scopre che i titoli rubati sono tutti di Roger Van Zant (William Fichtner), affarista senza scrupoli che comprende in fretta come si possano ricavare più introiti dalla vendita dei titoli rubati.

Inizia così un inseguimento continuo fra la banda di Neil e la squadra di Vincent, con appostamenti infruttuosi e inversioni di ruoli. Intanto Charlene Shiherlis (Ashley Judd), la moglie di Chris Shiherlis (Val Kilmer), uno degli uomini più fidati di Neil, è invischiata in una relazione con Alan Marciano, che Vincent userà per cercare di arrivare a Neil e Chris. Nel frattempo Neil e i suoi stanno prendendo informazioni su Hanna e gli altri detective per cercare di prevenire le loro mosse. Questi inseguimenti reciproci condurranno a un incontro faccia a faccia fra il detective e il capo banda, un confronto leale in cui i due parleranno delle loro vite, dei loro timori e delle loro motivazioni. Al termine del confronto la sfida tra i due è lanciata. Ora tutto è pronto per l’impresa che cambierà la vita di tutti i protagonisti…

Heat – La sfida: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Tanti grandi attori tra cui Al Pacino, Robert De Niro, Val Kilmer, Jon Voight, Tom Sizemore, Diane Venora, Amy Brenneman, Ashley Judd, Mykelti Williamson, Wes Studi, Ted Levine, Dennis Haysbert, William Fichtner, Natalie Portman, Tom Noonan, Jeremy Piven, Begonia Plaza, Tone Loc, Ray Buktenica, Hank Azaria, Xander Berkeley, Susan Traylor, Danny Trejo, Henry Rollins, Ricky Harris, Jerry Trimble, Kevin Gage, Hazelle Goodman, Kim Staunton. Vediamo insieme tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Al Pacino: Tenente Vincent Hanna

Robert De Niro: Neil McCauley

Val Kilmer: Chris Shiherlis

Jon Voight: Nate

Tom Sizemore: Michael Cheritto

Diane Venora: Justine Hanna

Amy Brenneman: Eady

Dennis Haysbert: Donald Breedan

Ashley Judd: Charlene Shiherlis

Mykelti Williamson: sergente Drucker

Wes Studi: detective Casals

Ted Levine: Bosko

William Fichtner: Roger Van Zant

Natalie Portman: Lauren Gustafson

Tom Noonan: Kelso

Kevin Gage: Waingro

Hank Azaria: Alan Marciano

Danny Trejo: Gilbert Trejo

Susan Traylor: Elaine Cheritto

Kim Staunton: Lillian

Henry Rollins: Hugh Denny

Jerry Trimble: Detective Schwartz

Tone Loc: Richard Torena

Ricky Harris: Albert Torena

Jeremy Piven: Dott. Bob

Bud Cort: Solenko

Kathryn Mullen: Doreen Daniel

