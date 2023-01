Heart of the Sea – Le origini di Moby Dick: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema

Heart of the Sea – Le origini di Moby Dick è il film in onda questa sera, martedì 17 gennaio 2023, su Sky Cinema Uno in prima serata dalle 21.15. La pellicola è diretta da Ron Howard ed è l’adattamento cinematografico del romanzo Nel cuore dell’oceano – La vera storia della baleniera Essex, scritto da Nathaniel Philbrick nel 2000 sulla storia della baleniera Essex, evento che ha ispirato Herman Melville per la stesura del suo celebre Moby Dick. Ma qual è la trama e il cast? Vediamo tutto quello che c’è da sapere sul film.

Trama

Nel 1850, in cerca di ispirazione per il suo nuovo romanzo, Herman Melville (Ben Whishaw) si reca sull’isola di Nantucket per incontrare l’anziano marinaio Thomas Nickerson (Brendan Gleeson). Dopo l’iniziale riluttanza, l’uomo rivela allo scrittore la storia del naufragio della baleniera Essex.

Circa trent’anni prima, Nickerson serviva come mozzo sotto i comandi del primo ufficiale Owen Chase (Chris Hemsworth), giovane ed esperto baleniere, e dell’arrogante George Pollard (Benjamin Walker).

Dal momento che la battuta di caccia dà scarsi risultati, Pollard ignora le proteste di Chase e ordina agli uomini di dirigersi in un tratto di mare ancora inesplorato, a ovest delle coste dell’Ecuador. Nonostante gli avvertimenti di un vecchio marinaio, incontrato lungo il cammino, che aveva sconsigliato all’equipaggio di cacciare nelle acque della poderosa balena bianca, i grandi branchi di capodogli invogliano Pollard a continuare la navigazione.

Improvvisamente, tuttavia, la balena bianca emerge dalle acque e colpisce la Essex, affondandola.

Fortunatamente, gran parte dell’equipaggio riesce ad imbarcarsi frettolosamente sulle scialuppe. Gli uomini sono dispersi nel vasto oceano, senza cibo o acqua, facile prede della vendicativa balena bianca. Dopo ben novanta giorni di naufragio, segnati da atti di inconcepibile immoralità e dalla costante sensazioni di essere braccati, gli uomini dell’equipaggio vengono avvistati e portati sulla terra ferma. Sebbene l’esperienza abbia cambiato l’atteggiamento di Pollard, tanto da portarlo a rischiare in prima persona e raccontare la storia dell’Essex, tutti saranno sottoposti all’ennesima ingiustizia. Di lì a breve, infatti, i superstiti dovranno confrontarsi con gli interessi politici ed economici del loro investitori.

Heart of the Sea – Le origini di Moby Dick: il cast

Qual è il cast di Heart of the Sea? Protagonisti sono Chris Hemsworth, Brendan Gleeson, Cillian Murphy, Michelle Fairley, Ben Whishaw, Charlotte Riley, Tom Holland, Benjamin Walker, Joseph Mawle, Jamie Sives, Donald Sumpter, Frank Dillane, Jamie Michie, Paul Anderson. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Chris Hemsworth: Owen Chase

Benjamin Walker: George Pollard

Cillian Murphy: Matthew Joy

Tom Holland: Thomas Nickerson

Brendan Gleeson: Thomas Nickerson anziano

Michelle Fairley: sig.ra Nickerson

Ben Whishaw: Herman Melville

Gary Beadle: William Bond

Frank Dillane: Henry Coffin

Charlotte Riley: Peggy

Jordi Mollà: capitano spagnolo

Donald Sumpter: Paul Mason

Joseph Mawle: Benjamin Lawrence

Brooke Dimmock: Phoebe Chase

Paul Anderson: Thomas Chappel

Edward Ashley: Barzallai Ray

Martin Wilde: Benjamin Gardner

Osy Ikhile: Richard Peterson

Jamie Sives: Isaac Cole

Morgan Chetcuti: Isaiah Sheppard

Richard Bremmer: Fuller

Andy Wareham: John Sanborn

Luca Tosi: William Wright

Frans Huber: Joseph Nye

Streaming e tv

Dove vedere Heart of the Sea – Le origini di Moby Dick in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 17 gennaio 2023 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.