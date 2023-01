Nel corso della puntata di ieri sera, lunedì 9 gennaio 2023, del Grande Fratello Vip il conduttore Alfonso Signorini ha duramente ripreso i concorrenti del reality che nelle ultime settimane hanno infranto le regole del programma.

Lo ha fatto al termine della serata leggendo un comunicato della produzione: “Vi abbiamo detto che è fondamentale avere rispetto per il pubblico che vi segue da casa, nonostante questo il Gf è stato costretto a richiamarvi più volte, perché A) non indossano i microfoni o lo indossano male, B) non parlano italiano, magari parlano in spagnolo o in codice come abbiamo visto fare ad Andrea e Tavassi, C) continuano a dire troppe parolacce non accettabili in un programma su canale 5, D) si nascondono sotto le coperte E) rifiutano di andare il confessionale. Al prossimo segnale che verrà ignorato verranno preso seri provvedimenti. Se non rispettate le regole riduciamo il budget, anche se mi sembra sia molto puerile perché non parlo a bambini di 5 anni”.

Più volte nelle scorse settimane i concorrenti del GF Vip sono stati richiamati all’ordine, in particolare Luca Onestini e Oriana che spesso parlano in spagnolo.