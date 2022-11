Grande Fratello Vip, il Covid è entrato nella Casa: positivi 4 concorrenti

Quattro concorrenti del Grande Fratello Vip 2022-2023 sono risultati positivi al Covid: si tratta di Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Attilio Romita e Luca Onestini. Lo ha annunciato la produzione del reality con un comunicato ufficiale, che sottolinea come tutti siano in buone condizioni. I concorrenti positivi sono stati isolati e rientreranno nella Casa non appena le loro condizioni lo consentiranno. Il televoto di questa settimana è stato annullato.

“A seguito di controlli medici, Patrizia Rossetti è risultata positiva al Covid-19 – si legge nel comunicato diffuso via social -. Si è reso quindi necessario testare anche gli altri concorrenti e i risultati hanno purtroppo evidenziato, al momento, altri tre casi di positività: Luca Onestini, Charlie Gnocchi, Attilio Romita che sono tutti in buone condizioni e sono stati isolati lasciando momentaneamente la Casa, in attesa di poter rientrare appena sarà possibile. La produzione sta effettuando tutti i controlli necessari sul cast e la situazione è in costante monitoraggio”.

“Nel frattempo, i concorrenti — informati della situazione — sono stati invitati ad aggiornare la produzione sul sopraggiungere di eventuali sintomi. Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Wilma Goich e George Ciupilan è stato annullato. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati”.

Da quando il Covid è entrato nelle nostre vite, anche il Grande Fratello Vip ha cominciato ad adottare rigidi protocolli per evitare contagi fra i concorrenti. Eppure, stavolta, il virus è riuscito a superare queste barriere.