GF Vip, a meno di 48 ore dall’ingresso nella casa Paolo Brosio già bestemmia | VIDEO

Gf Vip, Paolo Brosio entrato da meno di 28 ore nella casa già bestemmia

Paolo Brosio non è entrato neanche da 48 ore nella casa del Grande Fratello che ha già portato scompiglio. Ha rivelato ciò che accade fuori dalla casa ai suoi coinquilini (il che non sarebbe concesso), snocciolando dettagli sul Covid e sui tamponi, e avrebbe anche detto loro dell’ipotesi di prolungare il Gf fino a febbraio 2021. E, come se non bastasse, Brosio avrebbe persino bestemmiato, pronunciando le stelle parole per le quali Denis Dosio è stato squalificato tempo addietro.

Sistemando le sue cose in camera, Brosio si rivolge a Enoch dicendo: “Che casino! Io la mattina devo prendere le pillole e non vedo un ca**o, butto giù di tutto. Un giorno o l’altro mi ritrovi verde come te ieri Dio bo**”. Mentre i compagni di stanza hanno fatto finta di niente, alla regia la frase non è sfuggita.

La stessa cosa era capitata a Denis Dosio un mese fa, a causa dell’imprecazione l’influencer era stato squalificato. Cosa farà il Grande Fratello? Lo squalificherà a neanche tre giorni di permanenza nella casa?

