Balotelli risponde dopo la frase sessista al Gf Vip: “Basta fare le femministe”

Ha fatto giustamente discutere nei giorni scorsi l’uscita poco felice (per usare un eufemismo) di Mario Balotelli all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Entrato nella casa del reality di Canale 5 per fare una sorpresa a suo fratello Enock, il calciatore, riferendosi ad un’altra inquilina, Dayane Mello, ha detto: “Dayane mi vuole dentro e poi mi dice basta basta che mi fai male”.

Una sparata sessista e volgare che ha fatto piombare il gelo tra i concorrenti e ovviamente non è passata inosservata sui social. Poco dopo il conduttore, Alfonso Signorini, ha preteso le scuse di Balotelli. A qualche ora dalla fine della puntata, Super Mario è tornato sulla questione riportando la sua versione dei fatti in una Story pubblicata su Instagram: “Ragazze chiedo scusa se qualcuna si è sentita offesa! Con Dayane ho una confidenza e un modo di parlare tale che potrebbe sembrare volgare, ma le voglio un mondo di bene anzi! Quindi basta fare le femministe o maschilisti, chiedo scusa per chi si sente offesa, ma se non conoscete i rapporti tra le persone, prima di giudicare informatevi! Ho due mamme, tre sorelle, una figlia. Le donne sono la mia vita. Basta speculare sull’ignoto! Vi voglio bene, buonanotte”.

Delle scuse a metà, quindi, che poco hanno convinto molti utenti. Avrà davvero compreso la gravità delle sue parole?

