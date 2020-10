Grande Fratello Vip, Adua Del Vesco confessa sottovoce: “Massimiliano Morra è gay” | VIDEO

Grande Fratello Vip, Adua Del Vesco su Massimiliano Morra: “È gay”

Un video brevissimo diventato però in poco tempo virale: parliamo del video in cui Adua Del Vesco, parlando con Matilde Brandi e Dayane Mello, avrebbe confessato che Massimiliano Morra è gay. Dopo il coming out di Gabriel Garko, si torna a parlare di outing e questa volta l’attenzione è rivolta a Massimiliano Morra, fidanzato da due anni con Dalila Mucedero ed ex fidanzato della Del Vesco. Nei salotti televisivi, nell’ultima settimana è divampato il gossip circa la possibile omosessualità di Massimiliano: persino Lory Del Santo, come detto da Barbara D’Urso, era certa che Dalila fosse soltanto un’attrice e quindi una copertura per Massimiliano e dunque non la sua vera fidanzata.



Dopo la festa organizzata dal Grande Fratello, Adua si è lasciata andare ad alcune confessioni delicate riguardo Massimiliano e l’avrebbe fatto all’orecchio di Dayane Mello e Matilde Brandi. Nel brevissimo video diffusosi sui social vediamo le tre parlottare in cucina a bassissima voce circa Morra e le insinuazioni di Guenda Gorio (la quale va in giro a raccontare che l’attore sia presissimo da lei e potrebbe mettere a repentaglio la sua relazione con Dalila). Adua, infastidita dalle voci, ha allora spiegato perché quanto detto da Guenda sia una menzogna ed è qui che arriva la rivelazione.

Parlando all’orecchio di Dayane, Adua avrebbe detto (seppur l’audio non sia proprio chiarissimo): “È gay”, rivolgendosi a Massimiliano. “Mi raccomando, non dirlo a nessuno”, si affretta a precisare l’attrice. A quel punto, Dayane ha chiesto se Dalila ne fosse a conoscenza e Adua ha liquidato il tutto dicendo: “Non mi far dire altre cose”.

Qui la scena integrale. Matilde ripete più volte:

“Ora capisco perché non potevi parlare”. “A Dayane lo puoi dire”, “patto di sangue sui nostri figli”. Dayane chiede chiaramente “e la fidanzata?” e Adua “Non mi far dire cose”. Domani DELIRIO. #GFVIP pic.twitter.com/oxMcboSXwT — contechristino (@contechristino) October 2, 2020

