Grande Fratello Vip, Pamela Prati positiva al Covid: paura per Alfonso Signorini

Nuovo caso di positività al Covid al Grande Fratello Vip che stasera, lunedì 14 novembre 2022, dovrebbe andare in onda con una nuova puntata. Dopo che Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Luca Onestini e Attilio Romita sono stati costretti a lasciare la Casa per avere contratto il Covid, adesso anche Pamela Prati, eliminata nella scorsa puntata, è risultata positiva.

Ad annunciarlo è stata lei stessa tramite i propri canali social. “Cari Amici. Ieri dopo aver saputo della positività di alcuni miei compagni d’avventura sono corsa a fare un tampone ed ero negativa – si legge su Instagram –. Questa notte sono stata male, per sicurezza l’ho ripetuto ed è risultato positivo. Spero di riprendermi presto perché non mi sento bene e, non avendo mai avuto il Covid prima d’ora, sono un po’ spaventata”, le sue parole. “Ovviamente – ha aggiunto – non sarò in studio domani sera (stasera, ndr) ma spero di guarire presto per tornare da voi. Statemi vicino perché il vostro affetto per me è sempre fondamentale. Grazie”.

L’annuncio della positività ha fatto subito scattare l’allarme nello studio del Grande Fratello Vip e tra i fan del programma. Giovedì scorso, infatti, dopo avere abbandonato la casa, Pamela Prati, ora positiva al Covid-19, aveva baciato sulle labbra sia l’ex concorrente Marco Bellavia sia il conduttore Alfonso Signorini, per poi salutare le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Oggi sarà quindi corsa al tampone nella speranza che non ci siano altri positivi…