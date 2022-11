Grande Fratello Vip, notte di passione tra Oriana e Antonino

Si accende la passione all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Ai fan non sono sfuggite le immagini di questa notte che hanno visto protagonisti Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli. Una nottata all’insegna di baci, sospiri e tenere effusioni sotto le coperte. I due inquilini nei giorni scorsi si erano scambiati il bacio della buonanotte, adesso hanno trascorso la notte insieme avvinghiati nello stesso letto.

Non possiamo dire cosa sia accaduto precisamente, ma le immagini delle telecamere, poi diventate virali sui social, dimostrano una certa alchimia. Dai movimenti del piumone, infatti, si può dire che l’intesa sia solida. Tra baci appassionati, sospiri e gemiti, Antonino e Oriana hanno ormai raggiunto un certo livello di intimità. Che stia per scoccare l’amore? Antonino ha raggiunto Oriana nel letto e tra i due è scattata una passione che, nel silenzio notturno della casa, è anche piuttosto “rumorosa”. Nel frattempo dormiva nel suo letto, nella stessa stanza, Alberto De Pisis.

Lei d’altronde non ha mai nascosto un certo interesse nei confronti di Antonino, che però si era già avvicinato (in amicizia) a Giaele De Donà. Il recente avvicinamento tra l’hair-stylist e l’influencer venezuelana ha fatto scattare una forte gelosia da parte di Giaele: “A lui ci tengo, non sono gelosa di lui e Oriana, sono gelosa del nostro rapporto. Mi metti da parte, non mi dai più il buongiorno: per lui sono tutte uguali, io do valore ai rapporti umani”. La passione pervade anche un’altra coppia della Casa, quella formata da Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. In questo caso però le immagini delle telecamere hanno prontamente staccato l’inquadratura.

