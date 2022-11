Perché il Grande Fratello Vip stasera non va in onda: il motivo

Perché il Grande Fratello Vip 2022-2023 stasera – giovedì 24 novembre – non va in onda su Canale 5? Come previsto, Mediaset ha attuato qualche cambio nella sua programmazione per diversi motivi. Il principale è legato all’inizio dei Mondiali di calcio in Qatar. Per evitare di perdere ascolti è stato deciso di ridurre le puntate del GF Vip da due ad una puntata settimanale: il programma di Signorini – dalla scorsa settimana – va quindi in onda solo il lunedì, liberando quindi la prima serata del giovedì.

A confermare tutto è stato lo stesso Alfonso Signorini nel corso della puntata andata in onda lunedì 14 novembre: “Da questa settimana andremo in onda solo di lunedì, sospendiamo i nostri appuntamenti bisettimanali che riprenderanno più avanti”. Poi l’annuncio che lo show “andrà avanti fino ad aprile”

Abbiamo visto perché stasera il Grande Fratello Vip 2022-2023 non va in onda, ma dove vedere le varie puntate in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Canale 5 il lunedì sera (attenzione: possibili cambi) alle ore 21,40.