Perché il Grande Fratello Vip stasera non va in onda: il motivo

Perché il Grande Fratello Vip 2022-2023 stasera – giovedì 17 novembre – non va in onda su Canale 5? Ve lo diciamo subito: come previsto Mediaset ha attuato qualche cambio nella sua programmazione. Visto l’inizio dei Mondiali di calcio in Qatar è stato deciso di ridurre le puntate del GF Vip da due ad una puntata settimanale: il programma di Signorini – da questa settimana – andrà quindi in onda solo il lunedì, liberando quindi la prima serata del giovedì che sarà presa, per ora, da Zelig. Stasera quindi il reality non andrà in onda lasciando spazio ai comici dello show condotto da Vanessa Incontrada e Claudio Bisio.

A confermare tutto è stato lo stesso Alfonso Signorini nel corso della puntata andata in onda lunedì scorso: “Da questa settimana andremo in onda solo di lunedì, sospendiamo i nostri appuntamenti bisettimanali che riprenderanno più avanti”. Poi l’annuncio che lo show “andrà avanti fino ad aprile”

Streaming e tv

Abbiamo visto perché stasera il Grande Fratello Vip 2022-2023 non va in onda, ma dove vedere le varie puntate in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Canale 5 il lunedì sera (attenzione: possibili cambi) alle ore 21,40. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone. Previsto poi, come al solito, il day-time su Canale 5 e Italia 1. Ma non solo: le breaking news dalla Casa ci arriveranno in diretta. L’appuntamento è con Alfonso Signorini ogni lunedì e giovedì alle ore 16,45 circa su Canale 5. Inoltre, è possibile seguire, sempre in diretta, i protagonisti del reality vip tutti i giorni. Sui canali free Mediaset Extra (dalle 9.00 alle 6.00 del mattino successivo). E La5 (dal lunedì al venerdì alle 12.30 e dal lunedì al sabato dall’1 di notte).