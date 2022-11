Pioggia di critiche e richiesta di squalifica per Micol Incorvaia, concorrente del Grande Fratello Vip. Poco prima della messa in onda della puntata di ieri, 10 novembre, del reality di Canale 5, l’inquilina della Casa – durante il momento di trucco e parrucco – ha cantato il motivetto di Faccetta nera, la canzone diventata simbolo della propaganda fascista.

E in uno show in cui si è 24 ore su 24 sotto l’occhio delle telecamere, sono bastati pochi secondi a catturare questo infelice momento. Gli utenti hanno pubblicato il video incriminato sui social, e Micol è stata inevitabilmente travolta dalla bufera. Non è chiaro come le sia saltata in mente la canzone, visto che si trattava di un momento di preparazione in bagno tra le concorrenti. La designer e influencer, sorella dell’ex concorrente del Grande Fratello Clizia Incorvaia, mentre si sistemava i capelli, ha inequivocabilmente canticchiato Faccetta Nera, il brano scritto da Renato Michele e composto nel 1935 nell’ambito della propaganda fascista.

Chiediamo la squalifica per Micol Incorvaia che canta Faccetta Nera, un Inno al Fascismo, la piú brutta Pagina della storia Italiana. Un bruttissimo messaggio per milioni di Telespettatori. Ricordiamo che in Italia

l´apologia di Fascismo é REATO #donnalisi #gfvip #nikiters pic.twitter.com/jS02U1dMw9 — MEMI (@trupponoemi02) November 10, 2022

Probabilmente si è trattato di un’associazione del tutto casuale, ma com’è noto inneggiare alla dittatura è un reato che prevede pene severe, soprattutto se l’apologia si verifica a mezzo stampa. Così molti fan del programma chiedono ora la squalifica della concorrente, ma le conseguenze potrebbero essere anche più gravi, visto che è a tutti gli effetti passibile di denuncia per apologia di fascismo. Micol è entrata nella casa il 3 novembre e già ha fatto parlare di sé, in negativo. Nei giorni scorsi aveva raccontato a un’altra concorrente, Giale De Donà, come quest’ultima venisse vista dal pubblico, pratica vietata dal regolamento della trasmissione che non prevede che si riferisca agli inquilini della Casa ciò che accade fuori.

Dunque Micol verrà squalificata? Staremo a vedere. Un precedente però parla chiaro. Nel 2020 Fausto Leali in una conversazione con gli altri concorrenti aveva fatto chiaro riferimento al fascismo: “Ha fatto delle cose per l’umanità, le pensioni. È andato poi con Hitler. Nella storia, Hitler era un fan di Mussolini”, disse. “La cultura è cultura, sia che arrivi da destra che da sinistra”, minimizzò poi. In quel caso il GF decise di squalificarlo, anche perché aveva anche usato la parola “neg*o” nei confronti di Enock Barwuah.