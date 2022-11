Grande Fratello Vip, l’incubo di Giaele De Donà: “Picchiata dal mio ex”

Altra rivelazione shock al Grande Fratello Vip. Ieri pomeriggio, 12 novembre, Giaele De Donà conversando con Edoardo Tavassi ha rivelato di aver subito nel passato un trauma: la gieffina ha parlato di una storia malata e perversa con il suo ex, prima di conoscere il suo attuale marito Bradford Beck: “Sono stata picchiata”, ha raccontato.

“Prima di conoscere Brad ho avuto una storia malata, dove lui è arrivato anche ad alzarmi le mani, e anche questo mi ha fatto dire di non voler più storie con una forte gelosia ma con più apertura, perché mi era proprio salito il vomito”, le parole di Giaele De Donà, che ha raccontato al concorrente Edoardo Tavassi di aver vissuto un periodo che ha cambiato il suo modo di vedere e vivere le relazioni.

Poi ancora: “La prima volta che uno ti picchia basta, tanto poi non cambiano. Bra non mi ha mai urlato addosso, non mi ha mai detto mezza parola sbagliata. Mai alzato la voce”, ha rivelato Giaele.