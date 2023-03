Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria è stato squalificato: ecco perché, cosa ha fatto

Nel corso della puntata di ieri sera del “Grande Fratello Vip” Edoardo Donnamaria è stato squalificato per una sfuriata contro Antonella. Una decisione che ha diviso i fan del programma sui social e che nessuno si aspettava.

Donnamaria è stato convocato a parte da Signorini per un atteggiamento poco rispettoso tenuto nei confronti con Antonella. “Ieri pomeriggio ancora una volta nei confronti di Antonella hai alzato il tiro, ti sei reso protagonista di un brutto momento, hai superato il limite che vi avevo imposto – le parole di Signorini -. Ti confesso che quando ho visto quella scena lì, che è una scena brutta, non avrei mai voluto vederla”. Donnamaria sconsolato accetta la decisione degli autori mentre intanto Antonella in salone piange disperata ripetendo “è colpa mia”.

L’ultimo saluto di Edoardo con Antonella La Fiordelisi, ancora in lacrime, raggiunge Edo in Mistery. Si abbracciano e lei continua a piangere senza sosta mentre lui le dice “ma perché ti sei innamorata di un cretino? Mo’ devi vincere per forza”. Il ragazzo comunque è sereno e si dice contento di uscire almeno in un periodo in cui le cose con Antonella andavano bene, e le dà appuntamento fuori.

Ma non finisce qui. Ad essere ripreso è stato anche Edoardo Tavassi. Riprendendo la reprimenda della volta scorsa Signorini lo riprende per una reazione dopo una partita a biliardo. “Dopo mesi e mesi di reclusione, quello che fate vi sfugge, non sempre avete il controllo delle vostre azioni – ha detto il conduttore -. Ad un certo punto tu hai avuto una reazione incontrollata di stizza, hai preso la stecca del biliardo e l’hai buttata per terra, hai fatto seguire questo gesto da una espressione molto volgare che non saremo qui a ripetere, dopo la mia reprimenda, abbiamo deciso di non farlo vedere al pubblico, perché è molto forte, è arrivato un provvedimento da parte del Grande Fratello. Non è ammissibile che nonostante il nostro duro richiamo, non può più essere tollerato un comportamento del genere, per questo motivo sei ammonito”.