GF Vip, nuovo battibecco tra Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli: “Passi da un c***o all’altro”

Grande Fratello Vip, volano insulti tra Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli

Ieri sera, nella casa del Grande Fratello Vip c’è stato un nuovo battibecco tra Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli. I video della sequela di provocazioni sono diventati virali su Twitter.

Le due, insieme ad altri concorrenti, si trovavano in veranda, quando la Fiordelisi ha iniziato ha provocare la Marzoli: “Lei in realtà mi ama, punta tutto sull’estetica”. La Marzoli ha ignorato le critiche e ha reagito facendo passi di danza sensuali. Fiordelisi ha continuato: “Sei cafona, migliorati, devi migliorare, puoi farlo. Hai 30 anni. Che figure stai facendo, passi da un c***o all’altro. Menomale che non sono tutte come lei le donne”, ha detto l’influencer campana davanti a tutti.

“Non ti vergogni un pochino? Datti una regolata, non so quanto puoi piacere agli uomini, si fermeranno solo all’estetica, poi scapperanno, come ha già fatto qualcuno”, ha continuato.

Oriana Marzoli ha reagito prendendola in giro insieme agli altri gieffini presenti e cantando una canzoncina: “Devi fare i piatti”. Poi, l’ha freddata: “Mi ha copiato la coda, vuole essere come me”.

Dopo quanto accaduto in veranda, Antonella Fiordelisi si è sfogata con Edoardo, Antonino e Davide in camera: “Voi non potete capire, mi hanno detto di tutto. Mi sono permessa di dire solo “menomale che tutte le donne non sono come te”. Non immaginate la cattiveria, di tutti”.