Grande Fratello Vip 2026: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 9 ottobre

Questa sera, venerdì 9 ottobre 2026, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda l’ottava puntata del Grande Fratello Vip 2026. Il reality vede alla conduzione di Ilary Blasi e nel ruolo di opinioniste Cesara Buonamici e la grande new entry Selvaggia Lucarelli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Il verdetto del televoto in corso in queste ore verrà svelato stasera nel corso della puntata. Sono sei i concorrenti finiti in nomination lunedì sera. Si tratta di: Alex Belli, Andreas Muller, Giancarlo Danto, Moreno Morello, Federica Morello e Guendalina Tavassi. Il concorrente meno votato diventerà il secondo Vip ufficialmente candidato alla prossima eliminazione.

Streaming e tv

Dove vedere il Grande Fratello Vip 2026 in diretta tv e live streaming? Il Grande Fratello va in onda su Canale 5 dal 17 settembre. Sarà possibile seguire il reality tutti i giorni in diretta su Mediaset Extra (canale 55 del ddt), Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt) con i collegamenti in diretta (dal lunedì al venerdì alle ore 13.30 e 19.20 e dal lunedì alla domenica dalle 00.30). Inoltre, non mancheranno le finestre in day-time su Canale 5 (dal lunedì al venerdì alle ore 10.55 e 13.40) e su Italia 1 (dal lunedì al venerdì alle ore 12.15, 13 e 18.15).