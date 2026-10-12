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Grande Fratello Vip 2026: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 12 ottobre

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Grande Fratello Vip 2026: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 12 ottobre

Questa sera, lunedì 12 ottobre 2026, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda la nona puntata del Grande Fratello Vip 2026. Il reality vede alla conduzione di Ilary Blasi e nel ruolo di opinioniste Cesara Buonamici e la grande new entry Selvaggia Lucarelli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Al termine della scorsa puntata in nomination per il televoto sono finiti Andreas, Jonathan e Moreno. Il televoto sceglierà chi mandare in nomination automatica per l’uscita dalla Casa nella puntata di venerdì prossimo, 16 ottobre. Quello di stasera dunque è un passaggio intermedio, ma comunque fondamentale per il gioco.

Streaming e tv

Dove vedere il Grande Fratello Vip 2026 in diretta tv e live streaming? Il Grande Fratello va in onda su Canale 5 dal 17 settembre. Sarà possibile seguire il reality tutti i giorni in diretta su Mediaset Extra (canale 55 del ddt), Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt) con i collegamenti in diretta (dal lunedì al venerdì alle ore 13.30 e 19.20 e dal lunedì alla domenica dalle 00.30). Inoltre, non mancheranno le finestre in day-time su Canale 5 (dal lunedì al venerdì alle ore 10.55 e 13.40) e su Italia 1 (dal lunedì al venerdì alle ore 12.15, 13 e 18.15).

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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