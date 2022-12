Grande Fratello Vip 2022-2023: quando va in onda la prossima puntata

Quando va in onda la prossima puntata del Grande Fratello Vip 2022-2023? Cambio programmazione per il reality show in prime time durante il mese di dicembre. Il GFVip condotto da Alfonso Signorini tornerà in onda con doppio appuntamento settimanale ma, a differenza di quanto è accaduto nelle settimane precedenti, il programma non sarà trasmesso di giovedì sera. Eccezionalmente per questo mese di dicembre il Grande Fratello Vip 2022-2023 andrà in onda di sabato sera. La prossima puntata infatti è in programma per sabato 10 dicembre 2022. E il 17 dicembre si bissa.

Mediaset ha infatti scelto di programmare il GF Vip di sabato sera, con due puntate speciali che saranno trasmesse il 10 e 17 dicembre su Canale 5. La prima puntata non dovrà vedersela contro Ballando con le stelle, visto che lo show di Milly Carlucci osserverà un turno di riposo. La settimana successiva, invece, il GF Vip dovrà sfidarsi con la prima finale del varietà del sabato sera di Rai 1 che, in queste settimane, ha registrato picchi superiori anche al 34 per cento di share. Per il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini è confermato anche l’appuntamento nel prime time del lunedì sera. Da gennaio, però, è previsto un nuovo cambio programmazione per il reality show, che non avrà la doppia puntata settimanale serale su Canale 5.

Streaming e tv

Abbiamo visto quando va in onda la prossima puntata del Grande Fratello Vip 2022-2023, ma dove vedere le puntate in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Canale 5 il lunedì e giovedì sera (attenzione: possibili cambi) alle ore 21,40. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone. Previsto poi, come al solito, il day-time su Canale 5 e Italia 1. Ma non solo: le breaking news dalla Casa ci arriveranno in diretta. L’appuntamento è con Alfonso Signorini ogni lunedì e giovedì alle ore 16,45 circa su Canale 5. Inoltre, è possibile seguire, sempre in diretta, i protagonisti del reality vip tutti i giorni. Sui canali free Mediaset Extra (dalle 9.00 alle 6.00 del mattino successivo). E La5 (dal lunedì al venerdì alle 12.30 e dal lunedì al sabato dall’1 di notte).