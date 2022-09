Grande Fratello Vip 2022-2023: le anticipazioni della prima puntata

Stasera, lunedì 19 settembre 2022, alle ore 21,40 su Canale 5 va in onda la prima puntata del Grande Fratello Vip con l’edizione 2022-2023, la numero 7. Alla conduzione ci sarà ancora una volta Alfonso Signorini che al suo fianco avrà due opinioniste: Orietta Berti e Sonia Bruganelli (rimasta dopo la bagarre mediatica con l’ex opinionista del reality Adriana Volpe). Ad aggiudicarsi la vittoria e il montepremi finale di 100 mila euro (metà del quale andrà in beneficenza) sarà colui o colei che riuscirà a restare il più a lungo possibile nel loft di Cinecittà, passando indenne tra nomination ed eliminazioni a sorpresa. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Questa sera scopriremo i primi inquilini/concorrenti del GF Vip 7. La lista completa poi la scopriremo alla fine della seconda puntata. Quella di giovedì 22 settembre. Conosceremo anche le due compagne di viaggio: Sonia Bruganelli, opinionista per la seconda volta, e Orietta Berti. Ma scopriremo anche, dietro la porta rossa, la nuova Casa. Rinnovata al cento per cento come lo studio. Altra novità di quest’anno, l’area social. Giulia Salemi, in tempo reale, leggerà tutti i commenti del mondo web. I concorrenti? Come detto, i nomi non sono ufficiali (tranne qualcuno), ma al reality dovrebbero prendere parte:

Marco Bellavia: l’attore conosciuto per aver interpretato Steve nella saga di Licia

Giovanni Ciacci: costumista ed ex volto di Detto Fatto

George Ciupilan: giovane tiktoker, ha partecipato a Il Collegio

Alberto De Pisis: conosciuto per essere stato l’ex fidanzato di Taylor Mega, prima di dichiararsi gay

Daniele Del Moro: ex gieffino e volto di Uomini e Donne

Edoardo Donnamaria: volto di Forum, speaker di RTL 102.5

Charlie Gnocchi: conduttore radiofonico e fratello di Gene Gnocchi

Amaurys Perez: ex pallavolista

Attilio Romita: giornalista del TG1

Luca Salatino: tronista dell’ultima stagione di Uomini e Donne

Antonino Spinalbese: parrucchiere ed ex compagno di Belen Rodriguez

Sofia Giaele De Donà: influencer, ha partecipato a Ti Spedisco in Convento

Elenoire Ferruzzi: icona trans

Antonella Fioredelisi: ex schermitrice e influencer

Gegia: attrice e comica, nota negli anni ’80

Wilma Goich: cantante amatissima

Ginevra Lamborghini: influencer e cugina di Elettra

Sara Manfuso: giornalista e moglie del deputato del PD Andrea Romano

Carolina Marconi: ex concorrente del GF 4

Nikita Pelizon: influencer

Pamela Prati: showgirl che dopo il caso Mark Caltagirone torna in tv

Cristina Quaranta: ex ragazza di Non è la Rai

Patrizia Rossetti: per anni volto di Rete 4, nota conduttrice

Streaming e tv

Dove vedere il Grande Fratello Vip 2022-2023 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Canale 5 il lunedì e giovedì sera (attenzione: possibili cambi) alle ore 21,40. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone. Previsto poi, come al solito, il day-time su Canale 5 e Italia 1. Ma non solo: le breaking news dalla Casa ci arriveranno in diretta. L’appuntamento è con Alfonso Signorini ogni lunedì e giovedì alle ore 16,45 circa su Canale 5. Inoltre, è possibile seguire, sempre in diretta, i protagonisti del reality vip tutti i giorni. Sui canali free Mediaset Extra (dalle 9.00 alle 6.00 del mattino successivo). E La5 (dal lunedì al venerdì alle 12.30 e dal lunedì al sabato dall’1 di notte).