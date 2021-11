Grande Fratello Vip 2021: anticipazioni e news dell’ultim’ora sulla puntata di oggi, 29 novembre

Questa sera, lunedì 29 novembre 2021, alle ore 21,34 su Canale 5 va in onda il Grande Fratello Vip 2021. La sesta edizione del reality è condotta da Alfonso Signorini accompagnato da due nuove opinioniste, Sonia Bruganelli e l’ex gieffina Adriana Volpe. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla puntata di oggi, 29 novembre.

Anticipazioni

Nel corso della puntata di stasera si parlerà di tanti temi e fatti avvenuti negli ultimi giorni. Lulù Selassiè non ha preso bene la nomination. La ragazza è scoppiata in lacrime e si è sfogata con le sue sorelle. Durante la puntata Alfonso Signorini l’ha rimproverata per non aver dato una reale motivazione al voto assegnato a Manila Nazzaro e la principessa poi ha sbottato: “Ci nominano perché non siamo famose”. Tra le lacrime Lulù ha confessato di non tollerare più il fatto che, con gli immuni, non ha la possibilità di dare il suo voto a chi realmente desidera e, per questa ragione, trovandosi in difficoltà, deve essere richiamata: “Sono immuni sempre le stesse persone”. Se ne tornerà a parlare stasera? Intato bisognerà capire chi tra Carmen Russo, Soleil Sorge, Manila Nazzaro e Lulù Selassié dovrà lasciare la Casa. La puntata vedrà l’eliminazione di una concorrente o tutto sarà rimandato alla prossima puntata?

Streaming e tv

Dove vedere il Grande Fratello Vip 2021 (GFVip 6) in diretta tv e live streaming? Il reality, come detto, va in onda il lunedì e il venerdì sera alle ore 21,35 su Canale 5 (tasto 5 o 505 – versione HD – del digitale terrestre). Oltre alle finestre di day-time su Canale 5 e Italia 1, i telespettatori potranno seguire in diretta i protagonisti del reality vip tutti i giorni sui canali free Mediaset Extra (dalle 21 alle 6 del mattino successivo) e La5 (tutti i giorni dall’una di notte). Inoltre, è possibile seguire live le vicende della Casa attraverso l’app Mediaset Infinity e rimanere aggiornati sempre grazie al sito ufficiale grandefratellovip.mediaset.it e ai profili social del programma (Facebook, Twitter, Instagram). Le varie puntate live andranno in onda anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.