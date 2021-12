Grande Fratello Vip 2021: anticipazioni e news dell’ultim’ora sulla puntata di oggi, 13 dicembre

Questa sera, lunedì 13 dicembre 2021, alle ore 21,34 su Canale 5 va in onda il Grande Fratello Vip 2021. La sesta edizione del reality è condotta da Alfonso Signorini accompagnato da due nuove opinioniste, Sonia Bruganelli e l’ex gieffina Adriana Volpe. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla puntata di oggi, 13 dicembre.

Anticipazioni

Nel corso della puntata di stasera si parlerà di tanti temi e fatti avvenuti negli ultimi giorni. Soleil Sorge è sempre più protagonista al Grande Fratello Vip 2021. L’ex cognata di Belen Rodriguez continua ad essere al centro di liti e discussioni. L’ultima con Sophie Codegoni ha seminato il panico nella Casa più spiata d’Italia: Soleil ha accusato la 19enne di avere più plastica che personalità. Un’accusa grave che non tutti hanno apprezzato. Valeria Marini, tra le ultime new entry, si è scagliata contro Soleil: “Ha attaccato gratuitamente, senza motivo. E non si fa. Che poi può dire ‘mamma mia che barba’, però che ti offende no. Adesso basta. Sophie, siamo tutti dalla tua parte, perché ha fatto un attacco gratuito senza motivo. Se lo diceva a me, la sbranavo”. Anche le altre donne del programma non hanno accettato il comportamento di Soleil. A detta di Miriana Trevisan la Sorge sarebbe in qualche modo protetta dagli autori: “Quello che dici tu non ha lo stesso peso di quello che dice lei. Quello che dici tu in uno stato di rabbia è scorretto“. Se ne parlerà stasera. Previste poi le consuete nomination. Ci sarà poi l’eliminazione di qualche concorrente? Vedremo…

Streaming e tv

