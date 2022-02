Grande Fratello Vip 2021-2022: anticipazioni e news dell’ultim’ora sulla puntata di oggi, 31 gennaio

Questa sera, lunedì 7 febbraio 2022, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda il Grande Fratello Vip 2021-2022. La sesta edizione del reality è condotta da Alfonso Signorini accompagnato da due nuove opinioniste, Sonia Bruganelli e l’ex gieffina Adriana Volpe. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla puntata di oggi, 7 febbraio.

Anticipazioni

In settimana c’è stato del caos all’interno della casa. I concorrenti protagonisti della sesta edizione si sono lasciati andare ad una nuova festa scatenata all’interno dell’abitazione di Cinecittà, dove a tenere banco è stata ancora una volta Delia Duran. La moglie di Alex Belli ha confermato di essere l’anima della festa e, questa volta, si è lasciata andare anche Soleil Sorge che si è scatenata in una serie di balli e giochi proibiti con Antonio. Nel dettaglio, la festa all’interno della casa del GF Vip si è trasformata ben presto in un grande caos ed è stata caratterizzata anche da colpi di scena ed episodi clamorosi. La protagonista continua ad essere Delia Duran che, nel corso della festa organizzata all’interno della casa di Cinecittà, si è resa protagonista di nuovi balli scatenati e successivamente anche di un bacio che si è scambiata con Barù. Sebbene la regia del GF Vip non li abbia inquadrati nel momento in cui si baciavano, a confermarlo ci ha pensato prima Gianluca che ha assistito alla scena e successivamente la stessa Delia. Se ne parlerà stasera? Vedremo.

Streaming e tv

Dove vedere il Grande Fratello Vip 2021-2022 (GFVip 6) in diretta tv e live streaming? Il reality, come detto, va in onda il lunedì e il venerdì sera alle ore 21,35 su Canale 5 (tasto 5 o 505 – versione HD – del digitale terrestre). Oltre alle finestre di day-time su Canale 5 e Italia 1, i telespettatori potranno seguire in diretta i protagonisti del reality vip tutti i giorni sui canali free Mediaset Extra (dalle 21 alle 6 del mattino successivo) e La5 (tutti i giorni dall’una di notte). Inoltre, è possibile seguire live le vicende della Casa attraverso l’app Mediaset Infinity e rimanere aggiornati sempre grazie al sito ufficiale grandefratellovip.mediaset.it e ai profili social del programma (Facebook, Twitter, Instagram). Le varie puntate live andranno in onda anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.