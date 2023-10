Alex Schwazer è pronto a lasciare la casa del Grande Fratello. Lo ha detto lo stesso ex atleta ieri sera nel corso delle nomination. Lo farà se gli autori non si impegneranno per mostrare il video in cui Beatrice Luzzi gli fa intendere di essere interessata a lui. La questione era emersa durante la scorsa puntata e aveva particolarmente scosso l’atleta.

Alex Schwazer non ha per niente digerito come è stata gestita la questione nata tra lui e Beatrice Luzzi. L’atleta aveva sottolineato che l’attrice aveva avuto nei suoi confronti un atteggiamento equivoco e per questo motivo lui l’aveva precedentemente nominata, ma è sembrato che lui avesse avuto una reazione esagerata e quindi ha ribadito che, invece, lui è convinto di quello che è accaduto: “Ciao Alfonso, tutto bene grazie. Gli allenamenti continuano bene. Però adesso vorrei dirvi una cosa molto importante prima di fare la mia nomination. Il prossimo lunedì durante la diretta se non salta fuori il video che dimostra che Beatrice mi dice le cose che ho detto e che riconfermo, io lascio la casa del Grande Fratello. Perché io sono uno che qui spende molte ore per allenarsi. E il resto del tempo lo occupo con le ragazze e i ragazzi qui per stare insieme e fare gruppo. E non sono uno che può permettere di sentirsi dire che si inventa le cose. Quindi non sono un bugiardo. Lei ha tirato fuori ancora questa cosa a e me non va di passare per uno che inventa”.

Signorini, però, ha frenato il gieffino chiarendo che nessuno avesse mai messo in dubbio la veridicità delle sue affermazioni, ma che per tutelare il suo gruppo di lavoro è obbligato a fare determinate scelte: “Io capisco la tua onestà intellettuale, ma conosco il mio gruppo di lavoro. So bene quanto siano serie le persone con cui io lavoro da tempo. Quando io dico che questo video non esiste è perché sono assolutamente certo che questo video non c’è. Con altrettante onestà ti dico che non è che proprio tutto viene ripreso. Perché non è che ci siano telecamere in ogni angolo in tutte le stanze e che vanno avanti 24 ore su 24. Ci sono registi che inquadrano e registrano. L’audio se esiste c’è. Di fatto i video non ci sono ovunque. Nessuno ha detto che tu menti, nella maniera più assoluta credimi. Tu confrontati in confessionale con gli autori del programma”. Caso chiuso? Vedremo…