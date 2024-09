Grande Fratello 2024-2025: conduttore e opinioniste della nuova edizione. Chi sono

Il 16 settembre 2024 inizia la diciottesima edizione del Grande Fratello, condotta da Alfonso Signorini. In tutto 22 concorrenti nella nuova Casa del Gf, che cambia anche location. Tra le novità il ritorno della diretta h24 su Mediaset Extra. Confermato dunque il conduttore degli ultimi anni Alfonso Signorini. Il cast è composto da un mix di concorrenti vip e nip. Novità anche tra gli opinionisti. Confermata la giornalista e conduttrice del Tg5 Cesara Buonamici. Al suo fianco debutta, nel ruolo di opinionista, Beatrice Luzzi che si è classificata al secondo posto nella scorsa stagione. Confermata anche Rebecca Staffelli che raccoglierà i commenti dei telespettatori.

Concorrenti

Protagonisti di questa edizione saranno i nuovi concorrenti che, reclusi nella Casa, si contenderanno un montepremi finale di 100.000 euro. Al centro del racconto, come sempre, le loro storie: alcune già note al pubblico perché legate al mondo delle celebrity o dell’attualità, altre invece ancora tutte da scoprire. Volti noti e persone comuni, in una lunga convivenza forzata, ognuno con il proprio personale vissuto da raccontare, bagaglio imprescindibile per vivere al meglio questa esperienza unica e irripetibile. Ecco i nomi annunciati finora, altri li scopriremo nel corso delle puntate.