Grande Fratello 2023-2024, eliminati: chi è stato eliminato oggi, 25 marzo

GRANDE FRATELLO 2023-2024 ELIMINATI – Chi è stato eliminato nel corso della puntata finale del Grande Fratello 2023-2024 in onda oggi, lunedì 25 marzo 2024, su Canale 5? In nomination c’erano tutti i concorrenti rimasti nella casa, i finalisti. Si tratta di Beatrice Luzzi, Rosy Chin, Massimiliano Varrese, Simona Tagli e Perla Vatiero. A dover lasciare la Casa sono stati nell’ordine… NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO…

Come si vota

Ma come si vota per i concorrenti del Grande Fratello 2023-2024? Per esprimere la propria preferenza verso un concorrente e permettergli di continuare a restare nella Casa, ci sono vari modi:

Mediaset Infinity: accedendo all’applicazione gratuita dal proprio smartphone o tablet, l’utente trova attivo il pulsante “Vota”: basterà selezionarlo e registrarsi per esprimere la propria preferenza;

accedendo all’applicazione gratuita dal proprio smartphone o tablet, l’utente trova attivo il pulsante “Vota”: basterà selezionarlo e registrarsi per esprimere la propria preferenza; Sito web: è possibile votare direttamente dal sito ufficiale del programma. All’interno della sezione “Televoto”, dopo essersi registrato in pochi semplici passi, l’utente può esprimere il proprio voto. Sul sito è pubblicato anche il regolamento con tutti i dettagli;

è possibile votare direttamente dal sito ufficiale del programma. All’interno della sezione “Televoto”, dopo essersi registrato in pochi semplici passi, l’utente può esprimere il proprio voto. Sul sito è pubblicato anche il regolamento con tutti i dettagli; Smart tv abilitate: è sufficiente sintonizzarsi su Canale 5 e premere il tasto “Freccia Su” per accedere all’app Mediaset Infinity, effettuare la login e partecipare al televoto;

è sufficiente sintonizzarsi su Canale 5 e premere il tasto “Freccia Su” per accedere all’app Mediaset Infinity, effettuare la login e partecipare al televoto; Sms: quando il conduttore lancia il televoto durante la trasmissione, i telespettatori possono votare inviando un sms alla numerazione 477.000.2. L’utente riceverà un sms di conferma della validità del voto al costo massimo di 0,1613 euro a seconda del proprio operatore.

Streaming e tv

Abbiamo visto chi è stato eliminato (eliminati) oggi dal Grande Fratello 2023-2024, ma dove vedere il reality in diretta tv e live streaming? Sono numerose le modalità per seguire le vicissitudini dei concorrenti del programma. Il principale è su Canale 5 con due appuntamenti settimanali: il lunedì e il giovedì o mercoledì. È inoltre possibile seguire il reality tutti i giorni in diretta su Mediaset Extra (canale 55 del ddt) e su La5 (canale 30 del ddt), con i collegamenti in diretta (dal lunedì al venerdì alle ore 12:30 e 19:10 e dal lunedì alla domenica all’01:00 di notte). Non mancano le finestre in day-time su Canale 5 (dal lunedì al venerdì alle ore 16:10 e in diretta nei giorni di puntata con Alfonso Signorini) e su Italia 1 (dal lunedì al venerdì alle ore 13:00). Ma non finisce qui: è possibile vedere il Grande Fratello 2023-2024 anche in live streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.