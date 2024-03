Grande Fratello 2023-2024: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 11 marzo

Stasera, lunedì 11 marzo 2024, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda una nuova puntata del Grande Fratello 2023-2024. Quest’anno, per tornare alla freschezza ed ingenuità che si respirava nelle prime edizioni, il reality ha deciso di cambiare le carte in tavola. La nuova edizione del reality show più famoso della tv si affiderà infatti ad un cast di concorrenti misto: vip e non. Alla conduzione Alfonso Signorini. Per il giornalista e direttore di “Chi” questa è la quinta edizione consecutiva da conduttore, dopo che per tre edizioni è stato opinionista. Al suo fianco Cesara Buonamici, storica giornalista del Tg5 che oltre alla conduzione dell’edizione serale del telegiornale ora ha anche questo ruolo. Come inviata: Rebecca Staffelli, figlia di Valerio e speaker di Radio 105. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Durante la puntata di stasera, lunedì 11 marzo 2024, si tornerà su quanto successo nelle scorse ore e giornate all’interno della Casa dove la vita va avanti davanti alle telecamere. Il format del programma non cambia rispetto al passato: un gruppo di persone (famose e non) entrano in una grande casa, dotata di ogni lusso e con stanze segrete, oltre al Confessionale. Devono vivere spiate 24 ore su 24 dalle telecamere, che mandano in onda ogni istante della loro vita in tv ed in streaming. Ogni settimana, tra rapporti che nascono, confronti e liti, il gruppo deve decidere chi mandare in nomination: le persone nominate passano per il voto del pubblico da casa, che decide chi eliminare e chi far rimanere. Al termine dell’edizione, si proclama quindi il vincitore o vincitrice, che si porta a casa il montepremi di 100.000 euro.

Location

Abbiamo visto le anticipazioni e ultime notizie sul Grande Fratello 2023-2024, ma dove si trova (location) la Casa? La Casa, come da tradizione, si trova a Cinecittà, a Roma, e ogni anno viene modificata nell’arredamento e nelle stanze offrendo, a seconda delle edizioni, dei luoghi nuovi e segreti da scoprire nel corso delle puntate. Tra questi, i più celebri sono la suite e il tugurio, senza dimenticare il mitico Confessionale, dove i concorrenti si confidano lontano dalle altre persone dentro l’abitazione. Nel 2013 un incendio bruciò la Casa del Grande Fratello, che fu interamente ricostruita per l’edizione successiva.